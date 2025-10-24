Sonho de Natal, atraso, mas com boas notícias

A Prefeitura de Canela divulgou nesta quarta (22), a programação total da 38ª edição do Sonho de Natal, que tem o tema “Um Doce Sonho de Natal”, por conta do qual, a decoração terá diversos elementos que lembram doces natalinos, além do primeiro Festival do Panetone.

Claro que houve atraso e haverá outros, as atrações foram conhecidas apenas oito dias antes do início do evento, na quinta-feira, 30 de outubro. A tradicional Descida do Noel da torre da Catedral de Pedras foi confirmada, mas ainda não tem as datas definidas. Segundo a Secretaria de Turismo, serão 19 datas.

Ainda, Kenia Jaeger afirmou que a decoração começa a chegar às ruas nos próximos dias, mas, mas claro que uma decoração desta envergadura não estará finalizada em uma semana. Portanto, entraremos em novembro colocando a decoração.

De negativo, então, o atraso, principalmente em relação aos nossos vizinhos gramadenses, que já estão prontos para a chegada do Bom Velinho.

Por outro lado, a edição deste ano reserva diversas boas notícias. O projeto de decoração já começa a montar um acervo para os 40 anos do evento, em 2027. O lúdico e o artesanal voltam a fazer parte dos enfeites, algo que era tradicional no Sonho e foi deixado de lado em anos anteriores.

O fortalecimento das marcas Sonho de Natal e Canela, também deve ser comemorada, trazendo a parceria de grandes empresas que voltam a associar o seu nome ao evento canelense, seja pelas leis de incentivo, seja com patrocínio direto.

Shows canelenses, como Christmas In Concert, Som do Vento, Celebration e O Guardador de Rebanhos, foram mantidos na programação, além das paradinhas e dos mensageiros do Sonho, da competente Carla Reis.

Some isso a uma temporada de Natal sem das dificuldades dos anos anteriores, devido aos eventos climáticos, e embalada pelo competente Natal Luz, teremos como resultado ruas tomadas de turistas e o fortalecimento da economia local.

E, sempre é bom lembrar, os espetáculos gratuitos, a subida da Felisberto Soares com a Catedral ao fundo e a Descida do Noel, marcas registradas do Sonho, sempre farão sucesso. Tarda, mas não falha. Neste ano não será diferente.

Seja bem-vindo, Bom Velinho, seja bem-vindo, Sonho de Natal!