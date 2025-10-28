40° Natal Luz de Gramado conta com segurança reforçada da Brigada Militar

Gramado é um destino consolidado também por ser uma cidade segura para turistas e comunidade. Em parceria com a Brigada Militar e demais órgãos de segurança, a Gramadotur, autarquia municipal de turismo, traçou estratégias para manter a tranquilidade dos 2,8 milhões de turistas que irão visitar o 40° Natal Luz, que começou quinta-feira (23) e vai até 18 de janeiro de 2026.

Em reunião com a presidente da entidade, Rosa Helena Volk, e a gerente de Eventos da Gramadotur, Milla Fisch, a major Claudia Maldaner, o capitão Luiz Fernando Pereira Bastos e o tenente Gabriel Richter, do 1° Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (1° BPAT), fizeram os alinhamentos referentes ao plano de segurança do evento.

Para Rosa Helena Volk, a segurança é um dos pilares fundamentais do turismo. “Queremos manter a posição de destino mais seguro do Brasil, especialmente por se tratar de um momento que reúne famílias inteiras em torno da magia e da tradição natalina. O Natal Luz é um evento que desperta encantamento e emoção. Nosso compromisso é proporcionar uma experiência segura e acolhedora para todos que escolhem Gramado para viver esse momento tão especial”, reforçou a presidente.

