Câmara recebe denúncias contra dois vereadores, mas só uma deve ir a plenário

Este colunista ficou sabendo que, nesta terça-feira (28), fontes da própria Câmara de Vereadores indicam que duas denúncias recebidas contra parlamentares devem ter destinos diferentes.

Na semana passada, a Casa já lidava com uma denúncia contra o vereador Alberi Dias (MDB), por conduta vexatória, após ele ter sido condenado em primeira instância em um processo oriundo da Operação Cáritas — investigação que apontou o parlamentar como parte de um esquema de falsificação de documentos para manipular licitações no Hospital de Canela.

A denúncia foi analisada pela Mesa Diretora, e ao que tudo indica, deve ser lida em plenário na sessão da próxima quarta-feira (30), já que não houve sessão nesta segunda (27) por conta do feriado do Dia do Servidor Público. A única dúvida que paira entre os vereadores é se esta nova denúncia se refere a um fato distinto daquele já julgado em 2024. Se for, o processo poderá avançar. Se não for, pode ser barrado na origem.

Já a segunda denúncia, apresentada contra o vereador Leandro Gralha (MDB), não deve nem ser lida. Além de ter chegado à Câmara mal redigida e sem cumprir as exigências regimentais, a informação de bastidor é de que o próprio denunciante teria retirado o documento ainda na sexta-feira passada.

Assim, os encaminhamentos devem ser bem diferentes: Alberi pode enfrentar um novo processo de cassação, enquanto a denúncia contra Gralha, ao que tudo indica, nem será formalizada.