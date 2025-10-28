EDITAL DE 1ª ALTERAÇÃO CHAMAMENTO PÚBLICO 11/2025 – 1º FESTIVAL DO PANETONE



O Prefeito de Canela/RS, no uso de suas atribuições legais, informa a publicação dos seguintes editais:



EDITAL DE 1ª ALTERAÇÃO CHAMAMENTO PÚBLICO 11/2025 – Chamamento público de interessados para Autorização Não Onerosa de Uso de Espaço Público, com a finalidade exclusiva de credenciamento de expositores para a exposição e comercialização de panetones durante o 1º Festival do Panetone, integrante do 38º Sonho de Natal de Canela, a ocorrer na Praça João Corrêa (Multipalco e entorno), Centro Canela/RS, no período de 20 a 23 de novembro de 2025.



Os editais estão disponíveis no site www.canela.rs.gov.br, informações poderão ser obtidas no Departamento de Licitações e Compras, na Rua Dona Carlinda, 455, Canela/RS, através do fone (54) 3282 5100 / 3282 5124 ou através do e-mail licitacoes@canela.rs.gov.br e/ou pregao@canela.rs.gov.br.



Canela, 28 de Outubro de 2025

Gilberto da Conceição Cezar

Prefeito