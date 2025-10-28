Filha de Veríssimo participa de encontro do Clube do Livro de Canela

Fernanda Veríssimo, filha do escritor Luis Fernando Veríssimo, estará nesta quarta-feira (29) no Clube do Livro de Canela, em comemoração aos 14 anos do grupo. O debate terá como tema a personagem “A Velhinha de Taubaté” e acontece no Araçá, às 19h30.

A entrada custa R$ 30, mediante agendamento pelo telefone 54 99192.6187 ou e-mail fernando.gomes.rs@gmail.com.

O Clube também celebra a certificação como Ponto de Cultura e a indicação como Parceiro da Escrita pela AGES, cuja premiação será em 11 de dezembro, em Porto Alegre.

O evento tem apoio do Mater Hotel e da ADICUCA.