Plataforma Flutua revela ocupação de 85,7% na hotelaria da Região das Hortênsias no início do Natal Luz — com forte protagonismo gaúcho e avanço da Argentina

A inteligência de dados do Flutua, sistema exclusivo do Sindtur Serra Gaúcha, confirmou 85,7% de ocupação hoteleira no primeiro final de semana do Natal Luz, desempenho considerado robusto e que reforça o protagonismo do evento no turismo brasileiro.

Os dados em tempo real demonstram que 89,9% dos hóspedes são brasileiros, com liderança do Rio Grande do Sul (26%), seguido por São Paulo (13%) e Santa Catarina (9%). Entre os turistas internacionais, a Argentina é destaque absoluto, representando 37% das reservas estrangeiras, seguida por Uruguai (30%).

“O comportamento dos dados indica expansão. Ainda não atingimos os 90% esperados para a abertura, mas os sinais captados pelo Flutua mostram uma curva fortemente ascendente para os próximos finais de semana”, destaca o Sindtur.

Utilizado por hotéis, atrativos e autoridades de segurança pública, o Flutua se consolida como a principal plataforma de monitoramento em tempo real da hotelaria da Serra Gaúcha — sendo hoje a única solução com dados integrados diretamente aos sistemas de hospedagem (PMS).

O Sindtur seguirá liberando recortes analíticos ao longo da temporada — comportamento por cidade, duração das estadias, origem dos turistas, impacto do turismo internacional e tendências comparativas em relação aos últimos anos.

