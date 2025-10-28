Prefeitura de Canela recua e retira projeto que permitiria uso dos rendimentos do ginásio para outras finalidades

E mais: comunidade pede quadra de futebol sete no Parque do Lago

A tentativa do governo municipal de mexer nos rendimentos da verba destinada à construção do Ginásio Municipal de Canela durou pouco. O Projeto de Lei Ordinário PLO 86/2025, encaminhado à Câmara de Vereadores no último dia 17 de outubro, foi retirado pelo Executivo nesta terça-feira (28), após forte reação da comunidade esportiva.

O texto pretendia alterar a Lei Municipal nº 4.860/2024, que regulamenta o uso dos R$ 9 milhões recebidos pela Prefeitura de Canela como contrapartida da Corsan-Aegea na renovação da concessão de água e esgoto no município. Esse valor foi depositado em uma aplicação financeira desde meados de 2024 e já rendeu, até agora, cerca de R$ 1,3 milhão.

No projeto, a administração municipal buscava autorização para empregar os rendimentos dessa aplicação em “outras finalidades” e para “suplementar necessidades primárias do município”, abrindo margem para usar os juros em despesas que nada têm a ver com a construção do ginásio.

Mas a reação foi imediata. A comunidade esportiva, atenta e organizada, pressionou os vereadores. Diversos parlamentares relataram o volume de mensagens, conversas e cobranças recebidas desde que o projeto começou a tramitar nas comissões. A mobilização era tamanha que grupos de atletas e dirigentes já articulavam lotar o plenário da Câmara no dia da votação, caso o governo insistisse com a proposta.

Diante desse cenário, o Executivo recuou. O PLO 86 foi retirado antes de chegar ao plenário, evitando uma derrota política anunciada. O recado dado pela comunidade é cristalino: os rendimentos dos R$ 9 milhões devem permanecer vinculados ao ginásio, assim como o capital original.

Em tempos de desconfiança com a aplicação de recursos públicos, essa foi uma rara ocasião em que a pressão popular funcionou de forma preventiva — antes que a caneta mudasse o destino de um dinheiro que já tem endereço certo: a construção do Ginásio Municipal de Canela.

Comunidade pede quadra de futebol sete no Parque do Lago

A movimentação política em torno do esporte ganhou um novo capítulo nesta semana. O vereador Jone Wulff (PSD) confirmou a destinação de R$ 400 mil ao município de Canela, recurso viabilizado por meio de articulação com o deputado federal Danley, também do PSD. O valor deverá ser aplicado na construção de uma quadra oficial de futebol 7, com toda a infraestrutura necessária.

Segundo o vereador, a proposta contempla gramado sintético, cercamento, sistema de câmeras de segurança e iluminação para uso noturno, igual a uma já existente no mesmo modelo, em Igrejinha. Além disso, Joni revelou que o valor poderá ser ampliado, caso o projeto apresentado ao gabinete do deputado preveja também arquibancadas e vestiários containers móveis — estruturas que dariam ao espaço um padrão mais próximo de uma arena esportiva.

Inicialmente, a quadra seria construída no bairro São Rafael, conforme anúncio do prefeito Gilberto Cezar, mas após conversas com moradores e atletas, o vereador identificou que o espaço atual da quadra do São Rafael não comportaria toda a estrutura proposta. Uma quadra oficial de futebol 7 exige 35 metros de largura e 55 metros de comprimento, além de área para circulação e equipamentos de apoio.

Diante disso, a ideia agora é apresentar ao prefeito uma nova proposta: construir o complexo no Parque do Lago, em frente ao novo quartel dos Bombeiros, no local onde hoje está o muro de uma antiga e frustrada estação de tratamento de esgoto.

A Folha de Canela recebeu nesta terça-feira (28) à tarde o vereador Jone Wulff e o esportista Jair Assmann, que vem colaborando com o município em projetos esportivos e no anteprojeto do futuro ginásio. Ambos destacaram que a comunidade esportiva está disposta a colaborar, inclusive com arquitetos parceiros, para elaborar o projeto técnico caso a Prefeitura não tenha condições de produzi-lo internamente.

A proposta deve ser oficialmente apresentada ao Executivo nos próximos dias, e poderá marcar mais um passo importante na consolidação de uma estrutura esportiva mais moderna e acessível para a população canelense.