Prefeitura de Canela renova paisagismo e deixa a cidade ainda mais colorida na primavera



Os canteiros de Canela e de pontos turísticos como a Catedral de Pedra e a Praça João Corrêa ganham ainda mais encanto e colorido com o início da primavera. Nesta época, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Agricultura, realiza a renovação do paisagismo da cidade com o plantio de flores típicas da estação.

Durante o inverno e, agora, na primavera, o colorido das flores toma conta das rótulas e canteiros das principais avenidas como Osvaldo Aranha, Júlio de Castilhos e Felisberto Soares. A Praça da Matriz, um dos pontos mais visitados no município, também recebeu atenção especial. Os canteiros da Praça João Corrêa — que abriga os fornos coloniais e os principais eventos do município —, assim como o jardim em frente ao prédio da Prefeitura, também foram contemplados com o novo paisagismo.

Conforme o secretário de Obras, César Prux, foram utilizadas 4,5 mil caixas de flores nas duas estações para a manutenção dos jardins, sendo 2,5 mil no inverno e 2 mil na primavera. Entre as variedades plantadas estão gazânias, cravinas, amores-perfeitos e bocas-de-leão.

O prefeito Gilberto Cezar destaca a relevância do trabalho de embelezamento da cidade. “Canela tem vocação turística e recebe milhares de visitantes em todas as estações. Por isso, é fundamental garantir a limpeza e o embelezamento dos jardins, tornando o centro ainda mais bonito e acolhedor”, afirma.

De acordo com a Secretaria de Obras, para o verão está previsto o plantio de mais 5 mil caixas de flores, com espécies como alegria-de-jardim, impatiens e alyssum branco, que continuarão levando cor e vida aos espaços públicos da cidade.

Texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela