Roda Canela recebe campanha global do Rotary contra a pólio

Atração foi palco de ação de conscientização no dia mundial de combate à doença
Nesta sexta-feira, 24 de outubro, o Rotary Club de Canela escolheu a Roda Canela como ponto de apoio da campanha mundial “Elimine a Pólio Agora”. A iniciativa, na data global de conscientização, reforçou a importância da vacinação infantil entre o público visitante da atração, na Serra Gaúcha.
Zé Gotinha e o mascote Peppe, juntos, abordaram adultos e crianças destacando que é possível erradicar a poliomielite se todos colaborarem a partir da prevenção. Não existe cura para a doença e a única forma de combate é por meio da vacina, que é gratuita e está disponível pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
A poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, é uma doença altamente contagiosa, causada pelo poliovírus, que atinge principalmente crianças menores de 5 anos. O vírus é transmitido de pessoa para pessoa, pode afetar o sistema nervoso, levando à paralisia irreversível e, em casos graves, à morte.
Além das informações ao público, voluntários do Rotary Club comercializaram chaveiros personalizados da campanha global “Elimine a Pólio Agora”, cuja renda será integralmente revertida para a causa.