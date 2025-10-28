Últimas exibições do ano do documentário “Eu, Dona de Mim” acontecem em Canela, Dois Irmãos e Caxias do Sul

Realizado pela Casa Vitória, o filme mostra depoimentos de vítimas e profissionais que atuam no combate à violência doméstica.

O documentário “Eu, Dona de Mim”, realizado pela Casa Vitória, espaço de acolhimento para mulheres vítimas de violência doméstica em Canela, terá as últimas exibições de 2025 nos dias 4 e 19 de novembro e 2 de dezembro nas cidades de Canela, Caxias do Sul e Dois Irmãos, respectivamente.

A primeira exibição acontece no dia 4 de novembro (terça-feira), na Escola Coopec, junto a Universidade de Caxias do Sul – Campus Região das Hortênsias (UCS), em Canela. Voltada para os professores e alunos do ensino médio da instituição, a sessão será realizada às 8h30.

No dia 19 de novembro, às 14h, o filme será exibido na UCS Cinema, em Caxias do Sul, com sessão aberta ao público. Encerrando as exibições do ano, o documentário chega à cidade de Dois Irmãos, no dia 2 de dezembro, às 18h30, no Complexo Esportivo Municipal (Rua Alberto Rubenich, 11 – Vila Rosa), também em sessão gratuita e aberta ao público.

Sempre após as exibições, o público é convidado a participar de uma roda de conversa, conduzida pela psicóloga da Casa Vitória, Denize Kochi, e pela diretora do documentário, Carla Pfeifer, abordando temas relacionados.

O documentário “Eu, Dona de Mim” mostra depoimentos de mulheres que sofreram violência doméstica e de quem atua na defesa e proteção de vítimas. A produção aborda o tema com um olhar sensível e técnico, mostrando a realidade que nem sempre é vista.

Ao longo do ano foram realizadas 15 sessões do documentário entre as cidades de Canela, Três Coroas, Parobé, Dois Irmãos e Caxias do Sul e o projeto segue com mais cinco sessões previstas para 2026.

ÚLTIMAS EXIBIÇÕES DE 2025 DO DOCUMENTÁRIO “EU, DONA DE MIM”Quando:Canela: dia 4 de novembro (terça-feira), às 8h30, na Escola Coopec.

Caxias do Sul: dia 19 de novembro (quarta-feira), às 14h, na UCS Cinema.

Dois Irmãos: dia 2 de dezembro (terça-feira), às 18h30, no Complexo Esportivo Municipal (Rua Alberto Rubenich, 11 – Vila Rosa)Entrada franca.