Cempra realiza Feira de Adoção nesta sexta-feira em frente à Prefeitura de Canela

O Centro Municipal de Proteção dos Animais de Canela (Cempra) promove nesta sexta-feira, dia 31, uma Feira de Adoção de cães, das 13h às 15h, em frente à Prefeitura de Canela. A ação será realizada de forma experimental e tem como objetivo incentivar a adoção responsável e oferecer uma nova oportunidade aos animais acolhidos pelo centro.

Corrida de Carrinho de Rolimã

O Cempra também participa da 1ª Corrida de Carrinho de Rolimã, promovida pelos Bombeiros Mirins, que acontece no dia 9 de novembro, das 9h às 18h, na Rua Sete de Setembro, no Centro de Canela. Durante o evento, será realizada mais uma Feira de Adoção de animais, reforçando o compromisso do órgão com o bem-estar animal e a conscientização sobre a guarda responsável.

Foto: Izaque Santos/Prefeitura de Canela