Edição 693, de 30 de outubro de 2025

Destaques da semana:
– Casa Lar é reinaugurada! — Após intensa campanha conduzida pela sociedade civil, o abrigo de crianças e adolescentes volta a funcionar e anuncia construção de nova casa para jovens entre 18 e 21 anos.
– Política — Câmara aceita denúncia contra o vereador Alberi Dias em noite marcada por pautas da Segurança Pública.
– Comércio local — Supermercado Iskinão inaugura nova loja no bairro São Luiz com promoções e atrações nesta sexta-feira.
– Turismo — Big Land anuncia expansão e abertura em Foz do Iguaçu em parceria com o Wonder Park.
-✍️ Opinião Forti — “295 passos e uma vida!”: uma reflexão sobre o tempo, o passado e as decisões recentes em Canela.