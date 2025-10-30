Estreia do Illusion Show e festa dos pinheirinhos são atrações do 40° Natal Luz de Gramado

O segundo final de semana do 40° Natal Luz de Gramado, que vai até 18 de janeiro de 2026, está repleto de atrações. Entre as estreias, destaque para o espetáculo Illusion Show: Especial de Natal, um dos mais aguardados desta edição. Os mestres do ilusionismo Henry e Klauss desembarcam em Gramado para uma temporada grandiosa que promete emocionar e surpreender com uma combinação única de mágica, tecnologia e emoção. O show de abertura da temporada ocorre na sexta-feira (31), às 17h, no Palácio dos Festivais. Ao todo, até 28 de dezembro, os ilusionistas farão 71 apresentações.

Vistos por mais de 2,5 milhões de pessoas e em mais de 20 países, Henry e Klauss vêm revolucionando o conceito de ilusionismo moderno. No palco, eles misturam grandes ilusões, números clássicos repaginados, efeitos especiais, música original e momentos de interação com o público. A cenografia e a narrativa levam a plateia a uma verdadeira viagem ao mundo da mágica, envolvendo todas as idades. Mais informações, programação e ingressos no site natalluz.eleventickets.com.

Outra atração que faz sua estreia na edição especial de 40 anos é o Tannenbaumfest, tradicional festa que decora pinheirinhos no Natal Luz de Gramado. Neste sábado (1°), a comunidade gramadense estará reunida para decorar 34 árvores natalinas ao longo da avenida Borges de Medeiros. O pinheiro melhor decorado será premiado com o troféu Pinheiro de Cristal, confeccionado pela Cristais de Gramado.

Além das estreias, o final de semana também terá atrações gratuitas no Palco Rua Coberta e na Vila de Natal, que fica na praça das Etnias. No sábado e domingo, às 15h30, os Embaixadores da Magia espalham alegria pelas ruas centrais. Os grandes espetáculos pagos continuam ocorrendo com sucesso de público. O Nativitaten tem apresentações nas quintas e sábados, às 20h, no Serra Park, e o Grande Desfile ocorre nas quartas, sextas e domingos, na avenida das Hortênsias, também às 20h.

PROGRAMAÇÃO

Quinta-feira (30)

16h: A origem do Natal – Vila de Natal (Natal Luz Para Todos)

19h: Caminho de Luzes – da Praça das Etnias até a Rua Coberta (Natal Luz Para Todos)

19h30: Coral Luz – Rua Coberta (Natal Luz Para Todos)

20h: Espetáculo de Acendimento de Luzes – Av. das Hortênsias (Natal Luz Para Todos)

20h: Luz Magia e Emoção: Uma Jornada de 40 Anos de Natal – Lago Joaquina Rita Bier (Natal Luz Para Todos)

20h: Nativitaten – Serra Park

Sexta-feira (31)

16h: O Encanto de Natal – Vila de Natal (Natal Luz Para Todos)

17h: Illusion Show – Especial de Natal – Henry & Klauss – Palácio dos Festivais

19h: Tertúlia de Natal – Ataliba e Grupo – Rua Coberta (Natal Luz Para Todos)

20h: Espetáculo de Acendimento de Luzes – Av. das Hortênsias (Natal Luz Para Todos)

20h: Luz Magia e Emoção: Uma Jornada de 40 Anos de Natal – Lago Joaquina Rita Bier (Natal Luz Para Todos)

20h: O Grande Desfile de Natal – Av. das Hortênsias

Sábado (1°)

11h30: Show de Natal Laura Dalmás – Rua Coberta (Natal Luz Para Todos)

14h: Illusion Show – Especial de Natal – Henry & Klauss – Palácio dos Festivais

15h30: Embaixadores da Magia – saída da Prefeitura de Gramado (Natal Luz Para Todos)

15h: Tannenbaumfest – Av. Borges de Medeiros (Natal Luz Para Todos)

16h: O Destino Radiante do Nariz Brilhante – Vila de Natal (Natal Luz Para Todos)

17h: Illusion Show – Especial de Natal – Henry & Klauss – Palácio dos Festivais

19h: Miguel Leal e Banda – Rua Coberta (Natal Luz Para Todos)

20h: Espetáculo de Acendimento de Luzes – Av. das Hortênsias (Natal Luz Para Todos)

20h: Luz Magia e Emoção: Uma Jornada de 40 Anos de Natal – Lago Joaquina Rita Bier (Natal Luz Para Todos)

20h: Nativitaten – Serra Park

Domingo (2)

11h30: Clássicos de Natal – Pai e Filha – Rua Coberta (Natal Luz Para Todos)

14h: Illusion Show – Especial de Natal – Henry & Klauss – Palácio dos Festivais

15h30: Embaixadores da Magia – saída da Prefeitura de Gramado (Natal Luz Para Todos)

16h: A origem do Natal – Vila de Natal (Natal Luz Para Todos)

17h: Illusion Show – Especial de Natal – Henry & Klauss – Palácio dos Festivais

19h: Samba Natal – Rua Coberta (Natal Luz Para Todos)

20h: Espetáculo de Acendimento de Luzes – Av. das Hortênsias (Natal Luz Para Todos)

20h: Luz Magia e Emoção: Uma Jornada de 40 Anos de Natal – Lago Joaquina Rita Bier (Natal Luz Para Todos)

20h: O Grande Desfile de Natal – Av. das Hortênsias