Iskinão inaugura nova loja no Bairro São Luiz com ofertas e atrações nesta sexta-feira

Expansão do grupo reforça o conceito de supermercado de bairro com foco em qualidade, proximidade e valorização da comunidade local

O tradicional Iskinão Supermercados dá mais um passo importante em sua história de 31 anos. Nesta sexta-feira, 31 de outubro, a empresa inaugura sua nova loja no Bairro São Luiz, em Canela, localizada na Rua Luiz Facchin, 130, o Baita Iskinão, no prédio que abrigou o antigo Bom Preço — referência comercial da região. A abertura oficial acontece às 8h30min, com muitas ofertas e atrações para os clientes e moradores.

Para o proprietário Jonatas da Silva, formado em Administração e pós-graduando em Varejo, a nova unidade representa a consolidação de um sonho antigo:

“A gente já vinha sondando o bairro há bastante tempo, buscando uma oportunidade. Esse ponto surgiu esse ano e foi uma benção de Deus. Era um desejo antigo e, quando apareceu esse espaço, sentimos que era o momento certo. O bairro tem um grande potencial e precisava de uma loja ampla, moderna e com o mix ideal para o cliente do dia a dia”, destacou o empresário. Geração de empregos e valorização local

Com a nova loja, o grupo chega a cerca de 40 empregos diretos e indiretos, entre suas três unidades – no São Rafael (matriz), Distrito Industrial e agora no São Luiz.

Jonatas explica que a equipe foi formada com base em um modelo próprio de desenvolvimento interno:

“Eu acredito muito em formar a equipe dentro de casa. A base vem sendo preparada há tempo na outra loja, e agora chega pronta. Mesmo assim, a gente sempre abre espaço para pessoas do bairro, porque acreditamos que a economia precisa girar dentro da própria comunidade.”

Foco em qualidade e experiência

O novo Baita Iskinão aposta em um conceito de proximidade com qualidade e experiência, com destaque para três setores que são o carro-chefe da marca: açougue, padaria e hortifruti.

“Queremos que o morador encontre tudo o que precisa, mas com foco na qualidade. É isso que fideliza o cliente, o que faz ele voltar todo dia. Para a inauguração, preparamos um verdadeiro estouro de ofertas, com preços especiais que vão fazer diferença no bolso do consumidor”, reforça Jonatas.

Fé, família e gratidão

A expansão também carrega o simbolismo da continuidade familiar. Fundado em 1994 pelos pais Lauri e Nair, o Baita Iskinão nasceu como um pequeno comércio de bairro e hoje se consolida como uma marca sólida e querida em Canela.

“Agradeço muito a Deus por essa oportunidade. Sou grato à minha família e aos meus pais, que foram os fundadores da empresa e colocaram o primeiro tijolinho dessa história. Tudo o que conquistamos vem dessa base familiar e da bênção de Deus. E, se for da vontade dEle, vamos continuar crescendo”, afirmou emocionado.

A nova loja do Baita Iskinão – São Luiz abre as portas nesta sexta-feira, a partir das 8h30min, com um fim de semana inteiro de ofertas, degustações e surpresas para os clientes.