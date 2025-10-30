Mais de 100 bolsas foram coletadas na segunda edição da campanha de doação de sangue em Canela

Amor ao próximo, conscientização e empatia foram os sentimentos que motivaram os voluntários que participaram da 2ª Campanha de Doação de Sangue, promovida em parceria da Secretaria de Saúde de Canela com a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.

A coleta ocorreu nesta quarta-feira, dia 29, e as 105 bolsas arrecadadas serão encaminhadas ao Hemocentro Regional de Caxias do Sul (HEMOCS). Atualmente, o HEMOCS atende 100% dos leitos do SUS nos 49 municípios da Região Nordeste do Rio Grande do Sul, incluindo Canela.

“Queremos conscientizar e sensibilizar a comunidade a doar sangue sempre que possível. Além de salvar até quatro vidas por doação, o doador também ganha em saúde, pois após a coleta ocorre a renovação celular sanguínea”, explica Cátia Guimarães, chefe da equipe de enfermagem do Hemocentro. Ela destaca, ainda, que além dos leitos hospitalares o Hemocentro é responsável pelo abastecimento das agências transfusionais regionais, sendo a mais próxima localizada em Gramado. Essas agências realizam a estocagem das bolsas de sangue e hemocomponentes, bem como a reserva e distribuição para as unidades de saúde da região.

Para Fabiana Brolese Resler, de 50 anos e doadora há mais de 30, o gesto é um ato de cidadania. Ela esteve na ação dando sua contribuição. “Doar sangue é um compromisso social. É salvar vidas”, afirma.

O secretário adjunto da Saúde, Emanoel Messias Morais, comemorou o sucesso da ação e adiantou que novas campanhas já estão sendo planejadas, em parceria com o HEMOCS, para o ano de 2026.

Texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela