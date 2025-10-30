Prefeitura de Canela realiza preparativos para o Dia de Finados no Cemitério Municipal

A Prefeitura de Canela está realizando os preparativos para o Dia de Finados no Cemitério Municipal, que deve receber grande movimentação neste domingo, dia 2. Conforme o diretor responsável pela manutenção do espaço, Tiago Pereira, além da limpeza diária, estão sendo executados serviços de roçada, recolhimento de entulhos e manutenção geral.

Também foi realizada a limpeza da cruz central, com colocação de areia, proporcionando um ambiente mais acolhedor e seguro para que as pessoas possam acender velas e prestar suas homenagens aos entes queridos.

No domingo, 2 de novembro, haverá uma missa especial no cemitério às 8 horas, aberta ao público, como parte da programação alusiva ao Dia de Finados.

Texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela