Programa de Auxílio às Forças de Segurança: Parlamentares de diferentes partidos se comprometem a destinar R$ 40 mil em emendas ao longo dos próximos quatro anos para subsidiar o Programa de Auxílio Permanência

A sessão da Câmara de Vereadores de Canela, realizada nesta semana, foi marcada por um forte gesto de união e reconhecimento às forças de segurança do município. Com a presença em massa de representantes e servidores da Brigada Militar, da Patram, da Polícia Civil e da Susepe, os parlamentares anunciaram publicamente, em tribuna, o compromisso de destinar R$ 40 mil em emendas parlamentares ao longo dos quatro anos de mandato para auxiliar na criação e manutenção do Programa de Auxílio Permanência.

A iniciativa foi articulada e proposta pelos vereadores Graziela Hoffmann e Cabo Antônio, que conduziram as tratativas iniciais junto aos demais parlamentares e ao Poder Executivo, buscando garantir a valorização dos profissionais da segurança pública em Canela.

Assumiram o compromisso os vereadores Grazi Hoffmann e Rodrigo Rodrigues (PDT), Adir de Nardi, Lucas Dias e Felipe Caputto (PSDB), Cabo Antônio, Nene Abreu e Alberi Dias (MDB) e Jone Wulff (PSD).

O programa está sendo desenvolvido em parceria com o Poder Executivo e tem como objetivo garantir melhores condições de permanência aos efetivos da Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Patram e Susepe que atuam em Canela. A proposta busca valorizar o trabalho dos servidores da segurança e incentivar que permaneçam na cidade, fortalecendo as corporações locais.

Durante os pronunciamentos, os vereadores destacaram que a segurança pública é uma pauta que ultrapassa partidos e ideologias, e que a união entre os poderes é fundamental para manter Canela como uma cidade segura e acolhedora.

“Mais do que um repasse financeiro, esse compromisso é uma demonstração de que a boa política nasce da convergência de ideias. Quando deixamos as diferenças de lado e nos unimos em torno de uma causa comum, quem ganha é a cidade”, afirmou a vereadora Grazi Hoffmann durante seu pronunciamento.

O Prefeito Gilberto César, o Vice-Prefeito Tolão e o Secretário de Governança, Adriel Buss, manifestaram apoio à proposta e reforçaram o compromisso do Executivo em atuar junto à Câmara para viabilizar o programa.

A expectativa é que o Programa de Auxílio Permanência seja implantado a partir de 2025, representando um importante avanço na valorização dos profissionais que garantem a segurança da comunidade canelense.