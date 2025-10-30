Sicredi Pioneira promove exposição de Jeferson Hoffmann no Espaço Sicredi Canela

Com entrada gratuita, mostra acontece de 3 a 12 de novembro, destacando obras do artista gaúcho conhecido por pintar com a boca

Pincel entre os dentes, imaginação ilimitada e telas que carregam histórias de superação. Assim nascem as obras de Jeferson Hoffmann, artista de Nova Petrópolis que convida o público a conhecer seu trabalho em uma exposição itinerante pelo Espaço Sicredi Canela. Com entrada gratuita, a mostra é promovida pela Sicredi Pioneira e acontece de 3 a 12 de novembro no local.

A Exposição Artística: Jeferson Hoffmann é aberta ao público e funciona em formato autoguiado: basta visitar o Espaço Sicredi no horário de atendimento para apreciar as obras de arte. Em Canela, a programação se estende por dez dias e inclui um vernissage especial, marcado para segunda-feira (3) a partir das 19h, com inscrições através do link Vernissage Espaço Sicredi Canela. Com a presença do artista, sua família e da professora Marta Buhs, que o acompanha no processo criativo, o encontro contará com bate-papo e demonstrações ao vivo.

Além de valorizar um talento da região, a iniciativa reforça o papel do Espaço Sicredi Canela como um local de convivência e desenvolvimento. Criado para aproximar a cooperativa da comunidade, o ambiente oferece estrutura para atendimento e para atividades profissionais, sociais e culturais, fortalecendo vínculos e gerando novas oportunidades, sempre com acesso gratuito para associados e para a população em geral.

Trajetória marcada por superação

Jeferson Hoffmann iniciou sua história com a pintura aos 12 anos. Sem movimentos no tronco, pernas e braços, encontrou na boca um caminho para expressar sua arte. Segurando o pincel entre os dentes, construiu uma carreira que hoje é reconhecida no mundo todo, afinal, ele é o único gaúcho a integrar a Associação dos Pintores com a Boca e os Pés, entidade que reúne mais de 800 artistas em 75 países.

Especialista na técnica óleo sobre tela, o pintor já acumula mais de mil obras, que são enviadas para a sede da associação, na Suíça, para a seleção e confecção de cartões. É natural de Nova Petrópolis e tem ligação profunda com a Sicredi Pioneira, já que a família Hoffmann é associada da cooperativa desde os anos 90.

SERVIÇO

Exposição Artística: Jeferson Hoffmann em Canela

Local: Espaço Sicredi Canela (Rua Felisberto Soares, 159, sala 02 – Centro)

Visitação: de 3 a 12 de novembro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h

Vernissage: 3 de novembro, às 19h (inscreva-se aqui)

Sobre a Sicredi Pioneira: Primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, a Sicredi Pioneira atua há mais de 120 anos com o propósito de construir comunidades melhores. Presente em 21 municípios entre o Vale do Sinos e a Serra Gaúcha, oferece soluções financeiras justas, com um atendimento humano, próximo e consciente. Mais do que serviços, entrega cooperação e confiança, fortalecendo a economia local e ajudando pessoas e negócios a prosperarem juntos.