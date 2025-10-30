Smart Cities Park encerra com sucesso e anuncia duas edições em 2026

A quarta edição do Smart Cities Park encerra nesta quinta-feira ,30, em Nova Petrópolis, consolidando-se como o maior evento de inovação, tecnologia e gestão pública do país.

Durante três dias, o Centro de Eventos mais de mil pessoas, entre visitantes, gestores públicos, empreendedores, pesquisadores e estudantes de todo o Brasil em uma imersão de conhecimento, conexões e experiências sobre o futuro das cidades.

Com o tema “Inovação e Gestão Climática: do Planejamento ao Impacto”, o encontro promoveu mais de 70 palestras, cases inspiradores e de sucesso apresentados por municípios gaúchos, de Santa Catarina e Ceará, gravações de podcasts ao vivo e uma feira com soluções tecnológicas voltadas à sustentabilidade, transformação digital e eficiência na administração pública. Prefeitos, secretários e especialistas compartilharam estratégias reais de inovação, destacando como políticas públicas e tecnologia podem caminhar juntas na construção de cidades mais humanas e inteligentes, com temas como saúde, educação, conectividade 5G, saneamento, cultura, turismo e IA.

O evento também foi um marco econômico e turístico para a Serra Gaúcha, movimentando a rede hoteleira, o comércio e os serviços de Nova Petrópolis e região, reforçando o papel da cidade como polo de eventos e inovação.

A organização do Smart Cities Park celebrou os resultados e anunciou que, em 2026, o evento terá duas edições: uma no Rio Grande do Sul, no segundo semestre e outra inédita na Paraíba, em Campina Grande, entre os dias 10 e 12 de junho.

A ampliação reforça o propósito de levar o debate sobre cidades inteligentes para diferentes regiões do país, promovendo a integração e o fortalecimento das administrações municipais brasileiras.

“Encerramos mais uma edição com o sentimento de dever cumprido e com a certeza de que o Smart Cities Park é um espaço essencial para inspirar, conectar e transformar as cidades brasileiras. Em 2026, teremos o desafio de realizar duas edições, ampliando o alcance e o impacto deste movimento nacional”, destaca Pauli Ziulloski, idealizador e realizador do evento.

O evento tem realização do Instituto Paulo Ziulkoski, com promoção da Associação de Municípios da Serra e apoio da Famurs e da Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis.