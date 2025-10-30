Vereador Nene Abreu busca avanço na regularização do Loteamento Chiquinho Reis, no bairro Jardim Mariana

O vereador Nene Abreu se reuniu com a equipe da Secretaria de Assistência e Habitação de Canela há alguns dias, para tratar sobre o processo de regularização do Loteamento Chiquinho Reis, localizado no bairro Jardim Mariana. A ação tem como principal objetivo garantir a regularização fundiária da área, trazendo benefícios diretos às famílias que vivem no local e contribuindo para o desenvolvimento do município.

A partir de solicitação do vereador, o Departamento de Habitação, representado pela engenheira Sabrina Mayer Veeck e por Eduardo Nunes, Assessor Executivo do Departamento, vem desenvolvendo ações junto à comunidade, com orientações e esclarecimentos sobre as etapas do processo de regularização. A equipe técnica já esteve no local em diferentes ocasiões, realizando reuniões com os moradores e explicando os benefícios legais e sociais dessa medida.

Um dos principais impactos positivos será a possibilidade de instalação da rede de abastecimento de água, atualmente inviabilizada devido à irregularidade do loteamento. Com a regularização, além de garantir o acesso a esse serviço essencial, o município também passará a arrecadar impostos da área, fortalecendo sua receita e ampliando a capacidade de investimento em novas melhorias.

Para o vereador Nene Abreu, a regularização do Loteamento Chiquinho Reis é uma demanda urgente e necessária: “Precisamos garantir que essas famílias tenham seus terrenos legalizados e acesso aos serviços básicos. Além disso, a regularização gera retorno financeiro ao município, que pode ser revertido em mais obras e investimentos para a população”, destacou o parlamentar.

Além disso, a equipe da Secretaria de Meio Ambiente já está auxiliando em todo o processo para que a regularização se dê de maneira ordenada e respeitando todas as leis ambientais do município.