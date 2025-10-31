Ação da Florybal no Arroio Canelinha, na Serra Gaúcha, reforça cuidado com o meio ambiente

Mutirão com funcionários e prestadores do Parque Terra Mágica retira 19 sacos de lixo da água e margens

Colaboradores e prestadores de serviço do Parque Terra Mágica Florybal, na Serra Gaúcha, se uniram no dia 21 de outubro para uma missão especial pela preservação ambiental. O engajamento coletivo teve o propósito de limpar o Arroio Canelinha, nome popular ao curso d’água que dá origem à famosa Cascata do Caracol, um dos locais turísticos do município de Canela. Na ocasião, foram retirados 19 sacos de lixo urbano.

A coleta de plásticos e garrafas PET, entre outros, é uma iniciativa, que se repete desde o ano de 2018 no Parque Terra Mágica Florybal. Tem o objetivo de redução gradual de resíduos e a manutenção preventiva do arroio. O mesmo corta diversos bairros da cidade de Canela e também passa no interior da atração temática. “A retirada menor de lixo, comparada a anos anteriores, é um resultado que traduz o sucesso de uma ação contínua e educativa. O arroio renasce como símbolo de recuperação ambiental e de um futuro mais verde”, destaca o diretor da Florybal, Tiago Cardoso.

Cardoso lembra que no ano passado, com a supervisão da técnica química e assessora, Rosemari Dias, a ação retirou 24 sacos de lixo. Embalagens de comida, itens de higiene, canos de metal e até mesmo um pneu de patrola, além das sacolas plásticas e garrafas pet, foram recolhidos.

Para o diretor, a ação é um bom exemplo de que pequenas atitudes podem gerar grandes transformações, inspirando boas práticas na comunidade de Canela. “Este mutirão reflete a essência da Florybal de unir propósito, encantamento e responsabilidade. Desde sua origem artesanal, em 1991, a marca constrói uma trajetória em que o amor pelo chocolate caminha lado a lado com o respeito pela natureza e o compromisso diário na preservação ambiental”, conclui.

Serviço

Parque Terra Mágica Florybal

Aberto diariamente das 9h30 às 16h30

Endereço RS 466, 1630, km 5 – Caracol – Canela/RS

Site www.parqueflorybal.com.br