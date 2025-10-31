ACIC prorroga inscrições para a campanha Nos Trilhos da Magia

A Associação Comercial e Industrial de Canela (ACIC) prorrogou as inscrições para a campanha Nos Trilhos da Magia – Natal 2025 e reduziu os valores de participação.

Os estabelecimentos comerciais, hotéis, parques e restaurantes têm até o dia 10 de novembro para confirmar adesão e integrar a iniciativa que fortalece o comércio local e valoriza o espírito natalino. Os prêmios, 10 mil reais para o primeiro lugar em fachada, 5 mil para o segundo lugar e R$ 1 mil para o mais belo pinheirinho, são um atrativo a mais, juntamente com os workshops “7 Passos da Venda Lucrativa”, que apresentará estratégias para ampliar resultados nas vendas de fim de ano, e “Posicionamento Real”, voltado à valorização da marca e ao aumento do lucro.

Os estabelecimentos participantes serão identificados com adesivo temático e material de divulgação, e a cada R$ 200 em compras o cliente recebe um cupom para concorrer a um iPhone, para os residentes locais, já os visitantes concorrerão a três diárias em hotel com passeio em parques inclusos e duas diárias em hotel com passeio em parques inclusos.

Buscando incentivar um maior número de estabelecimentos a se engajarem nesta ação, a ACIC reduziu o valor de inscrição: associados da ACIC pagam R$ 300, em três parcelas de R$ 100 já incluídas na mensalidade, enquanto não associados investem R$ 400, em duas parcelas de R$ 200. O valor inclui a criação de materiais publicitários e ampla divulgação em redes sociais, rádios e jornais locais.

“Nossa intenção é, cada vez mais, engajar e promover integração com nossos empresários, alavancar o turismo e as vendas, além de deixar a cidade mais bonita. Prorrogamos as inscrições para buscar um grande número de estabelecimentos junto conosco na campanha Nos Trilhos da Magia” destaca o presidente da ACIC Maurício Boniatti.

Com valores mais acessíveis e prazo estendido, a campanha Nos Trilhos da Magia reforça seu papel como vitrine de criatividade, integração e oportunidades para o comércio canelense neste Natal.