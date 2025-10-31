Campeonato de Futsal Sênior chega à fase semifinal

As disputas da fase semifinal do Campeonato de Futsal Sênior de Canela iniciam nesta segunda-feira, dia 3 de novembro, a partir das 19h30, no Ginásio Carlinhos da Vila.
O primeiro confronto será entre as equipes Amigos do Laje (2º lugar) e Tiririca Futsal (3º lugar). A segunda semifinal está marcada para a quinta-feira, dia 6, com o duelo entre Del Trago Legends (1º lugar) e Peleadores (4º lugar).
Os vencedores destas partidas disputarão a grande final, que ocorrerá no dia 12 de novembro.
O campeonato é promovido pelo Departamento Municipal de Esporte e Lazer (DMEL) de Canela.
Mais informações estão disponíveis no site: www.copafacil.com/2025seniorcanela
Foto: Divulgação/Roberto Gasparin Jr