Confirmadas as gravações do ‘Caldeirão com Mion’ em Gramado

Parceria com a Gramado Parks viabilizou projeto



Gramado se prepara para mais um momento de grande projeção nacional. Nos dias 4, 5 e 6 de novembro, o ‘Caldeirão com Mion’, programa da TV Globo, será gravado no Lago Negro, um dos principais cartões-postais da cidade. A estrutura já está sendo montada para a gravação de três programas que serão exibidos em dezembro. Além do Lago Negro, o ‘Caldeirão com Mion’ terá gravações em outros atrativos da cidade, como os parques Snowland e Acquamotion, e fará matérias sobre o Natal Luz, evento que leva pessoas de todas as regiões do Brasil a Gramado nesta época do ano.A iniciativa conta com apoio fundamental da Gramado Parks, que atua como parceira estratégica para a realização das filmagens, oferecendo hospedagem, alimentação, suporte técnico e apoio logístico à equipe de produção, composta por mais de 100 pessoas.Segundo Ronaldo Costa Beber, CEO da Gramado Parks, a parceria reafirma o papel da empresa como um dos principais indutores do turismo brasileiro. “A presença da TV Globo, com sua visibilidade nacional e alcance de dezenas de milhões de telespectadores, representa uma oportunidade única de promoção para Gramado”, destaca Beber.A importância dessa ação é reforçada pelo exemplo recente de Foz do Iguaçu, que recebeu a edição de inverno do ‘Caldeirão com Mion’. Segundo dados divulgados pela cidade paranaense, a temporada alcançou mais de 44 milhões de brasileiros e gerou um impacto estimado de R$ 213 milhões em mídia espontânea. A expectativa é que Gramado — reconhecida por sua hospitalidade, gastronomia, eventos e parques temáticos — alcance resultados ainda mais expressivos, consolidando-se cada vez mais como um dos destinos turísticos mais desejados do país.

Sobre a Gramado ParksFundada em Gramado, na Serra Gaúcha, a Gramado Parks é um dos maiores grupos de hospitalidade e entretenimento do país. É responsável por empreendimentos inovadores como o Snowland, primeiro parque de neve indoor do país, o Acquamotion, primeiro parque aquático termal da América Latina, ambos em Gramado, o Farol Porto de Galinhas, em Pernambuco, e a Yup Star, rodas-gigantes localizadas no Rio de Janeiro e em Foz do Iguaçu.Com mais de 1.700 colaboradores, a empresa também tem três hotéis em Gramado (Bella, Exclusive e Buona Vitta), cinco restaurantes (Donalira, Donalira Lago Negro, Opiano, Don Milo Cucina e Signature), administra o Museu do Festival de Cinema de Gramado, conhecido por Palácio do Kikito, e possui salas comerciais do conceito de multipropriedade na Serra Gaúcha, Pernambuco, Foz do Iguaçu e Rio de Janeiro.Mais informações:

