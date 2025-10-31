Corrente do bem e muita emoção: Casa Lar de Canela é reinaugurada após incêndio

Campanha de reconstrução foi conduzida pela sociedade civil. Além da reabertura, a construção de uma segunda casa no mesmo terreno, destinada à jovens entre 18 e 21 anos, foi anunciada nesta quinta-feira (30)

A Casa Lar Rosa de Sarom, referência no acolhimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social em Canela, foi oficialmente reinaugurada nesta quinta-feira, 30 de outubro. A nova estrutura, que substitui a antiga sede, destruída por um incêndio em junho de 2024, foi reconstruída com recursos provenientes de uma campanha conduzida pela sociedade civil da cidade.

O evento de reabertura aconteceu no final da tarde desta quinta-feira e contou com a presença da imprensa, autoridades locais, representantes do Judiciário e integrantes da rede de proteção à infância.

“Sinto uma profunda alegria e gratidão. A Casa Lar representa mais do que uma estrutura física, é um espaço de acolhimento, de recomeços e de esperança para crianças e adolescentes que precisam de proteção. Ver o local reconstruído, depois de um episódio tão doloroso como o incêndio, é emocionante. É a materialização do esforço coletivo e da sensibilidade de toda uma comunidade comprometida com o bem-estar da infância e da juventude”, comenta Simone Chalela, juíza da Infância e Juventude de Canela.

Conforme comentado por Simone, a reconstrução da Casa Lar contou com o apoio da sociedade civil, mas também de diversas campanhas solidárias que permitiram a reinauguração do espaço. Entre os principais colaboradores destaca-se Renata & Patrícia – Arquitetura e Interiores, Papa & Papa Arquitetura e Engenharia, a construtora Josué Felipe Ruppenthal e o delegado da Polícia Civil de Canela, Vladimir Medeiros.

Simone Chalela, juíza da Infância e Juventude de Canela

“Minha singela participação foi a de conectar apoiadores ao projeto (de reconstrução). Recorri a parceiros que sempre contribuíram com as ações sociais da Delegacia de Polícia em Canela, solicitando a amigos, empresários e comerciantes as doações necessárias – fossem em dinheiro, materiais de reconstrução ou voluntariado”, explica Vladimir.

Segundo Medeiros, o engajamento da comunidade foi instantâneo, criando-se uma verdadeira corrente do bem em favor das crianças e adolescentes atendidos pela Casa Lar. “Novamente a comunidade de Canela demonstrou a força que tem. Todos a quem recorremos prontamente ajudaram com um sorriso aberto e franco. Ver o espaço renovado, ampliado e melhorado com a ajuda de tantos canelenses, certamente acolhe com carinho as crianças e adolescentes abrigados, renovando a esperança de que dias melhores possam vir para todos”, pontua o delegado.

Delegado Vladimir Medeiros

Para Patrícia Schmits, da empresa Renata e Patrícia – Arquitetura e Interiores, contribuir com a reconstrução da Casa Lar foi muito gratificante. “Cada coisa que a gente colocava lá dentro ficávamos imaginando ‘isso as crianças vão gostar, isso um adolescente vai curtir’. Então, foi feito com muito carinho, dedicação e um trabalho de muitas mãos. Todos juntos por um único objetivo, sem pensar em lucro, sem pensar em retorno, simplesmente pelo bem-estar do outro”, conta Patrícia emocionada.

Patrícia e Renata

Nova estrutura e próximos projetos

Durante o evento de reinauguração da Casa Lar, que celebrou o retorno das crianças e adolescentes ao espaço, também foi anunciada a próxima meta da instituição: a construção de uma segunda casa, no mesmo terreno, destinada a jovens entre 18 e 21 anos.

Atualmente, ao completarem a maioridade, os acolhidos precisam deixar a instituição, muitas das vezes sem estrutura ou perspectivas de futuro. Com a construção da nova casa, esses adolescentes terão garantida moradia temporária, suporte e orientação, permitindo uma transição mais segura para a vida adulta.

“Estamos há 17 anos envolvidos neste trabalho com as crianças, dedicando-nos a elas e acreditamos firmemente na importância do acolhimento, da proteção e dos cuidados que lhes são devidos. Hoje, ao ver a casa reconstruída, é difícil descrever a emoção. A solidariedade das pessoas, o amor que dedicaram. Ninguém se preocupou com mais nada além do bem-estar delas e somos imensamente gratos por essa ajuda. Não teríamos conseguido sem o apoio de todos”, afirma Rosane Pretto Terra, coordenadora da Casa Lar.

Essa próxima etapa será lançada durante evento beneficente que será realizado no dia 6 de dezembro, dando início à campanha de arrecadação de recursos para a construção da chamada “Casa dos Adolescentes”.

Importância social

A Casa Lar Rosa de Sarom integra a rede de proteção à infância e adolescência de Canela, acolhendo crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por determinação judicial, em casos de negligência, abandono ou violência. A instituição é referência no atendimento regional e atua em parceria com o Conselho Tutelar e o Poder Judiciário.

Relembre o ocorrido

No dia 10 de junho de 2024, um incêndio, desencadeado por uma explosão de gás, atingiu a estrutura da Casa Lar, em Canela. O sinistro destruiu a cozinha industrial, lavanderia e depósito de doações, deixando a instituição incapacitada de continuar funcionando em seu espaço original.

Apesar dos prejuízos materiais, nenhuma criança ou adolescente ficou ferido. Desde então, a Casa Lar manteve suas atividades de forma provisória, com o apoio de voluntários e de entidades parceiras.

Para viabilizar a reconstrução da instituição, que custou aproximadamente R$ 1 milhão de reais, a sociedade civil organizou uma série de ações beneficentes, entre elas um Happy Hour realizado no dia 7 de junho, ação promovida em uma parceria do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul e a Roda Canela. A ação arrecadou mais de R$ 38.280,00 para a reconstrução da Casa.

Outras ações beneficentes em prol da Casa Lar Rosa de Sarom incluíram duas edições de bazar de calçados e música ao vivo no Garden Park, ação de Páscoa realizada pelo Consulado do Internacional de Canela e “Feijoada do Bem”, organizada pelo Vivre Restaurante, localizado no Hotel Laghetto Viverone Canela.