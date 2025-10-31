Cutelaria Divino inaugura junto à Fonte do Amor Eterno e vira parada obrigatória para visitantes de Gramado

Com peças artesanais e produtos típicos da Serra, a Divino Cutelaria chega a Gramado para transformar a arte do aço em experiência e emoção.

A paixão pelo aço e pela arte de transformação de peças. Assim nasceu a Cutelaria Divino. Localizada em frente a um dos pontos turísticos mais famosos de Gramado, a Fonte do Amor Eterno, o empreendimento inaugurou no último domingo, dia 26 de outubro. A obra iniciou há alguns meses e o ponto foi celebrado pelos proprietários Clodoaldo Muller Soares, Valdir Muller Soares e Fabrício Ferreira da Silva. O alto fluxo de visitantes, aliado à extensa oferta, com centenas de opções, promete atrair grande público.



“A oportunidade de se instalar próximo à Fonte do Amor surgiu de forma quase simbólica: o local tem uma energia única, de tradição e encontro, o que combina com o conceito da Divino Cutelaria — um ponto de inspiração e conexão entre o aço e o sentimento”, afirma Clodoaldo Muller Soares, sócio-proprietário do estabelecimento.



A proposta é oferecer aos moradores e visitantes mais que uma loja com produtos: uma experiência, onde poderão levar um pouco da região de volta para sua casa. Todos os itens comercializados – entre geleias, queijos, salames, copa, vinhos, espumantes, licores e, claro, as facas artesanais – são da Serra Gaúcha.



“Sempre houve admiração pelas peças artesanais e pela tradição das cutelarias europeias, mas com um toque brasileiro, mais emocional e simbólico. Assim surgiu a Divino Cutelaria Adega— da vontade de unir elegância, força e significado em cada lâmina, em cada detalhe”, conta um dos proprietários, Clodoaldo Muller Soares.



Além das facas, também são vendidos acessórios, kits de churrasco, tábuas de corte e canivetes. Também há uma linha especial de presentes. Ainda, há a opção de personalizar na hora o seu nome, através de uma máquina a laser que torna cada objeto único.



“O grande diferencial está na curadoria das peças — todas têm um toque artesanal. É uma marca que une o corte perfeito à ideia de propósito e beleza atemporal. Não somos apenas mais uma em Gramado, somos o diferencial”, justifica o sócio.



A Divino Cutelaria funcionará de segunda a segunda, das 9h às 22h, para atender tanto os visitantes da região quanto os apaixonados por cutelaria que vêm de longe. Os valores partem em torno de R$ 80,00, com opções que variam conforme o tipo de peça e o acabamento. Há desde produtos acessíveis até itens exclusivos de coleção, feitos para quem valoriza o trabalho manual e o toque artístico de cada lâmina.



