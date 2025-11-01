Ex-namorado mata casal de irmãos em São Francisco de Paula

Polícia Civil instaura inquérito para investigar feminicídio e homicídio qualificado; filhos pequenos da mulher estavam no carro e presenciaram o crime

São Francisco de Paula – 01/11/2025 – A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar um feminicídio e um homicídio qualificado ocorridos na noite de sexta-feira (31), no bairro Vila Eletra (Salto), em São Francisco de Paula.

As vítimas, Tayla dos Santos Pereira, de 30 anos e seu irmão, Maico Santos da Silva, de 38, foram mortas a tiros quando chegavam em casa em um VW/Fox vermelho. No carro estavam também os dois filhos da mulher, de 5 e 8 anos, que presenciaram o crime, mas não se feriram.

O autor, ex-namorado da vítima, Urbano Antônio Quadros Bossle, de 41 anos, teria aguardado a chegada da família em um Corsa Classic branco, de onde desceu armado e efetuou os disparos. Após o crime, o homem fugiu para sua residência, onde foi localizado pela Brigada Militar. Durante a abordagem, ele reagiu e acabou baleado, sendo preso em flagrante e encaminhado ao hospital sob custódia.

No local, a polícia apreendeu uma espingarda calibre 12, munições de diversos calibres, uma balaclava e o celular da vítima, que poderá ajudar a esclarecer o histórico de ameaças e violência.

A Perícia Criminal e o Instituto-Geral de Perícias (IGP) realizaram levantamentos no local e exames de necropsia nas vítimas. O caso está sob responsabilidade da delegada Fernanda Aranha, titular da Delegacia de Polícia de São Francisco de Paula.

“A investigação buscará esclarecer as circunstâncias do crime e eventuais antecedentes de violência doméstica envolvendo o autor e a vítima”, afirmou a delegada.

O preso responderá por feminicídio (art. 121, §2º, VI, do Código Penal) e homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do CP).