Aldeia do Sonho: nova atração valoriza empreendedorismo local em Canela



Uma das novidades da 38ª edição do Sonho de Natal de Canela é a Aldeia do Sonho, um novo espaço da programação criado para centralizar e organizar as vivências do público, com um toque de encanto. Desde segunda-feira, dia 27, a estrutura está sendo montada atrás da Casa de Pedra, planejada para dar um novo uso à Rua Serafim Dias durante o evento natalino de Canela, que iniciou nesta quinta-feira, dia 30, e segue até 18 de janeiro.

No local, as casinhas coloridas da Associação Canelense de Artesãos se integram às casinhas de madeira dos artesãos credenciados, desta forma, valorizando o empreendedorismo local e os produtos canelenses. Ali, artistas também irão se apresentar em um coreto, decorado para se misturar às luzes, cores e formas natalinas que ambientam o evento, além de uma área de gastronomia estar à disposição do público nos momentos de maior movimento.

Na Aldeia do Sonho, o artesanal é destaque através das peças que são comercializadas. Peças em madeira, feitas em tricô ou crochê, pintadas à mão, enfim, uma diversidade de artigos que estão expostos nas bancas montadas neste espaço. O público que visitar a Aldeia, das 10h às 22h, pode levar para casa uma lembrança de Canela, feita manualmente com carinho e dedicação pelos artesãos canelenses.

Os artistas da cidade também tem vez na Aldeia. De acordo com a programação, atores, músicos, comediantes e mágicos se alternam em apresentações no coreto, que será decorado para receber com acolhimento e alegria os espectadores.

Participantes:

Artesanato

-Riechen Aromas

-Criarte Papelaria Personalizada

-Mimos Pequena Princesa

-Atelier Santha Arte

-Artesanato indígena Aldeia kógūnh Mág

-OW Atelier

-Solarium

-Atelier Select Aromas

-Ki Finna Artes

-Artesanato da Miriam

-Artes da Tita

-Estação da Arte

-Associação Canelense dos Artesãos (nas Casinhas coloridas)

Programação de shows em novembro

21 de novembro – sexta-feira

16h – Espetáculo teatral “Sempre é Natal”, com Bonecos da Montanha

22 de novembro – sábado

17h30 – Teatro com “Carlão, o Boneco” – Bonecos da Montanha

23 de novembro – domingo

17h – Atração lúdica Bimbalhos Natalinos

28 de novembro – sexta-feira

17h30 – Atração lúdica Bimbalhos Natalinos

29 de novembro – sábado

17h30 – Teatro de bonecos “Sempre é Natal” com Bonecos da Montanha

30 de novembro – domingo

17h – Show de mágica “O Encanto Mágico de Natal” com Marcelo Soccol

O 38º Sonho de Natal de Canela é apresentado por Ministério da Cultura, Secretaria de Estado da Cultura e Prefeitura de Canela.

