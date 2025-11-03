Atletas de Canela chegam à final do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano

Dois atletas de Canela estarão na grande decisão do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano – Superliga D3. Augusto Pereira e Lucas Ramos defendem o Bears Football, equipe do Vale do Paranhana que conquistou o título da Conferência Sul e segue invicta na competição, com seis vitórias em seis jogos.

Augusto Pereira, o Guto, tem se destacado no ataque, acumulando três touchdowns na temporada – um deles em uma impressionante corrida de 75 jardas.

Já Lucas atua na linha de ataque, responsável por proteger o lançador das jogadas (quarterback), e também é o responsável pelos chutes da equipe. Na temporada, ele já marcou 10 pontos, somando chutes de conversão e de longa distância.

Na final nacional, o Bears enfrentará o Lizards, de Leme (SP), campeão da Conferência Norte. A partida decisiva terá local, data e horário divulgados em breve pela Confederação Brasileira de Futebol Americano (CBFA).

A presença dos atletas canelenses na final representa um marco importante para o esporte local, levando o nome de Canela ao cenário nacional do futebol americano, com representantes diretos na luta pelo título brasileiro da temporada 2025.