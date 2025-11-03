Brocker celebra 30 anos com participação no Festuris e realiza o 18º Troféu Infinito

Em um ano marcante, em que celebra três décadas de história, a Brocker Turismo participa de mais uma edição do Festuris em Gramado. A empresa, referência em receptivo turístico na Serra Gaúcha, vai apresentar ao trade a sua curadoria de experiências em passeios, gastronomia, ingressos e transfers, além das formas de se tornar um parceiro de vendas Brocker.

Para receber operadores, agentes de viagens e imprensa especializada, estarão na feira a CEO Any Brocker, a diretora de Vendas B2B, Carlise Bianchi, além dos times Comercial e Marketing.

Na agenda dos dias de programação, a Brocker promove também um coquetel de boas-vindas aos operadores de viagem, em ação conjunta com o Campo & Vinho, empresa parceira que assina o evento de chegada no dia 6 de novembro. Além disso, eles terão a oportunidade de participar de passeios para conhecer in loco as experiências da empresa.

No dia 8 de novembro, um momento especial no estande da Brocker Turismo. Às 16 horas será cantado o parabéns pelos 30 anos da empresa, com direito a bolo, espumante e balões personalizados.

18 anos do Troféu Infinito – Como parte das comemorações de seus 30 anos, a empresa realiza, no dia 7 de novembro, o tradicional Troféu Infinito, que chega à sua 18ª edição. A solenidade ocorrerá no Centro de Eventos Ritta Höppner, reunindo parceiros comerciais, autoridades e profissionais do turismo nacional.

O que é o Troféu Infinito

Criado pela Brocker Turismo há 18 anos, o Troféu Infinito é um reconhecimento anual aos principais operadores e players do Brasil que contribuem para o fortalecimento do turismo na Serra Gaúcha. Mais do que uma premiação, o evento simboliza o elo duradouro entre a Brocker, seus parceiros e o destino, celebrando o compromisso que todos têm com a Serra Gaúcha.

Recebem o Troféu Infinito as top 10 operadoras que mais vendem o destino Serra Gaúcha através da Brocker Turismo, além de 2 empresas do segmento MICE parceiras da Brocker Eventos. Ainda, pessoas e entidades são homenageadas por sua contribuição para o desenvolvimento e fomento do turismo da região.

Este ano, o troféu foi esculpido manualmente pelo artista gramadense Xixo, o mesmo artesão responsável por confeccionar, até hoje, os icônicos Kikitos em madeira do Festival de Cinema de Gramado. Sua arte expressa o talento e o cuidado dos artistas locais, conectando tradição e identidade cultural à história do turismo da região.

Para Any Brocker, CEO da Brocker Turismo, o momento é de celebração e renovação: “É com imenso orgulho que, neste ano em que celebramos nossos 30 anos de história, o Troféu Infinito ocorrerá durante o Festuris. Este é um momento único para comemorar junto ao trade e aos nossos valiosos clientes e parceiros de todo o Brasil , que estarão em Gramado por ocasião da feira de negócios. Acreditamos que esta edição é fundamental para a retomada e o fortalecimento do nosso destino turístico no mercado B2B e em todos os canais de vendas, reafirmando nosso compromisso com o desenvolvimento da Serra Gaúcha”.

O 18º Troféu Infinito conta com realização da Brocker Turismo, apresentação da Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul e apoio da Rede de Hotéis Laghetto, reforçando a união entre iniciativa privada e poder público na valorização do turismo gaúcho.