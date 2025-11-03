Darte Entretenimento assina produções de Natal em cinco estados do Brasil

Empresa do Rio Grande do Sul assina grandes eventos em 10 cidades, entre elas Balneário Camboriú, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, e Goiânia que promove a maior festa natalina gratuita do país

Responsável por projetos de reinvenção de alguns dos principais eventos (destinos) do país e por criar o Korvatunturi, primeiro espetáculo fixo em Gramado (Rio Grande do Sul), e o GATZZ primeira casa de espetáculos em formato dinner show na Serra Gaúcha, a Darte Entretenimento estará presente na programação de Natal em 10 cidades de cinco estados brasileiros, sendo quatro capitais: Porto Alegre, Goiânia, Belo Horizonte e Rio de Janeiro.



Atuando há 18 anos na indústria do entretenimento, através da criação de espetáculos, cenografias, humanizações e projetos personalizados, a empresa – com sede em Canela (RS) e outras duas filiais, uma em Portugal, e uma unidade de cenografia em Goiânia (GO) – acumula pelo menos 5 mil projetos próprios, tendo realizado mais de 25 mil apresentações para um público superior a 30 milhões de pessoas. Foi a responsável na reinvenção e no reposicionamento estratégico de eventos como o Natal Luz de Gramado, o Sonho de Natal de Canela, e o Natal do Bem no Estado de Goiás – onde segue presente e agora Balneário Camboriú.



Temporada 2025

Os números para esta temporada impressionam. Serão cinco estados, 10 cidades e a previsão de mais de 5 milhões de espectadores impactados por shows produzidos pela Darte Entretenimento. São estimadas mais de 500 horas de apresentações, envolvendo pelo menos 600 artistas e 400 pessoas nos bastidores.

No Rio Grande do Sul a temporada de 2025 mantém parcerias em projetos que a empresa já desenvolve há alguns anos, como Natal Sobre Trilhos, na Maria Fumaça – Trem do Vinho, a parada de Natal do Shopping Iguatemi Porto Alegre, e o Bustour – Ilumination Show. Além disso, assina todos os espetáculos de sua casa de espetáculos e dinner show GATZZ, com Imaginadores, Dezoito+, Bellepoque, Korvatunturi e Simplesmente Natal – exclusivo nesta época.



Desde 2019 a empresa está presente no Natal do Bem de Goiás. Ao lado do Governo do Estado e OVG – Organização das Voluntárias de Goiás – foi reonsável pela remodelação do evento, que antes era realizado em uma praça no centro da capital atraindo 130 mil pessoas, e hoje ocupa o imponente Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON) que receberá pelo menos 350 apresentações neste ano. Em 2024 o Natal do Bem recebeu mais de 1,6 milhões de pessoas, e atualmente é considerado a maior festa natalina gratuita do Brasil, esperando para a edição de 2025 mais de 1,8 milhões de pessoas.



O Mineirinho, em Belo Horizonte, receberá apresentações do espetáculo “Uskoa – O sonho do Papai Noel”, considerado o maior espetáculo de Natal indoor da América Latina, com mais de 1.300 m² de palco, 200 figurinos e 80 artistas. Após as apresentações em Minas Gerais as carretas com a estrutura pegam a estrada com destino a cidade do Rio de Janeiro, onde será apresentada na Farmasi Arena.



Balneário Camboriú e novos destinos

Entre as estreias da temporada está o Viva Natal BC 2025, em Balneário Camboriú. O projeto foi desenvolvido de forma personalizada e desenhado especialmente para o formato da orla da cidade – Avenida Atlântica. Serão mais de sete quilômetros de percurso, com cinco carros alegóricos exclusivos e cinquenta artistas de elenco, em um formato inédito de desfile de rua, criado para a Prefeitura local através da Secretaria de Turismo, e tem como objetivo colocar a cidade entre os principais destinos natalinos do Brasil nos próximos anos. Além da decoração de pontos da cidade, estão previstas três paradas natalinas, e na abertura apresentação do já consagrado espetáculo Simplesmente Natal, em formato de pocket show.



Novamente em terras cariocas, a Darte Entretenimento assina a programação de Natal em Nova Friburgo. Serão desfiles pela Av. Alberto Braune, artéria da cidade, cerimônias de acendimento e humanizações na Praça Presidente Getúlio Vargas.. A cidade de Itaberaí, em Goiás, também recebe uma parada temática com assinatura da empresa.



Darte em números no Natal 2025

5 Estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás, Rio de Janeiro e Minas Gerais

10 cidades: Porto Alegre, Gramado, Canela e Bento Gonçalves (RS), Balneário Camboriú (SC), Goiânia e Itaberaí (GO), Rio de Janeiro e Nova Friburgo (RJ), e Belo Horizonte (MG).

+ de 500 shows (espetáculos, desfiles, paradas e humanizações)

+ de 500 horas de apresentações

600 artistas

400 pessoas nos bastidores

+ de 5 milhões de espectadores

Para referência

Com quase duas décadas de experiência, a Darte Entretenimento é uma empresa especializada na gestão, criação, produção e execução de entretenimento e espetáculos, cenografias e humanização de cenários. Misturando música, dança, teatro, circo e tecnologias, a Darte transforma suas criações em grandes e inéditas produções artísticas realizando atualmente mais de 1000 shows por ano, com um elenco base de 50 artistas para as mais variadas performances em sua sede, e mais de 800 em seu casting, em todo o território nacional. Atua também na criação e gestão de entretenimento das pizzarias Cara de Mau e do Mundo Criamigos, hotel e parque temático.