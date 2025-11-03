Feira de adoção aconteceu em frente à Prefeitura

O Centro Municipal de Proteção dos Animais (Cempra) de Canela realizou nesta sexta-feira, 31, uma feira de adoção de cães com tema de Halloween, em frente à Prefeitura de Canela. De acordo com a diretora do Cempra, Ione Couto, a ação foi inédita neste local e deverá ser realizada mensalmente. “Queremos que as pessoas que circulam pelo Centro tenham a oportunidade de conhecer nossos cães e realizar a adoção responsável”, destacou.

Atualmente, o Cempra abriga 96 cães à espera de um novo lar. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (54) 9 9903-3293.

Foto: Izaque Santos/Prefeitura de Canela