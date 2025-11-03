O samba vai tomar conta da Serra Gaúcha

Gramado tem evento de 5 horas de samba e pagode

Prosseguem as tratativas para realização de um grande evento no dia 22 de novembro, o Samba Serra, uma proposta de realização conjunta. Idealizada pelo Grupo D’Luanda, vem conquistando parceiros como Sociedade Esportiva Recreativa e Cultura Ipiranga da Várzea Grande, S&S Cultura Turismo e Eventos, Duclerc Silva Produções Culturais, que mantém ações constantes para a divulgação, e outros tantos que estão se aglutinando para que seja um sucesso. Serão cinco horas de puro samba e pagode para ninguém ficar parado.

Na quinta-feira, dia 30 de outubro, Wagner, Rafael e Rodrigo (D’Luanda), Giovani e Duclerc cumpriram uma série de agendas em Canela e Gramado. Na Sociedade Esportiva Recreativa e Cultural Ipiranga conversaram com Ademir Correa e Felipe Altreiter, da diretoria do Clube, ajustando tarefas. Na oportunidade, também afinaram as ações em conjunto com o Bloco Quereu Bebeu, representado por seu presidente Fabiano Fagundes, que também está comercializando os ingressos em parceria que reverterá benefícios para o bloco.

Ainda pela manhã, estiveram em reunião com o secretário municipal de Cultura, Jonas da Silva, onde apresentaram uma proposta que colocará Gramado no Livro dos Recordes por mais uma façanha. Gramado que já alcançou o título de Maior Carnaval de Salão do Mundo em 2011, agora busca outro reconhecimento no samba. E a intenção do grupo é desenvolver a cadeia produtiva do Carnaval em Gramado e região, criando também eventos temáticos.

Iniciando por veículos de imprensa, passando por empresários e agentes representantes, os organizadores do Samba Serra estão empenhados em cumprir agenda de visitas para firmar parcerias para a realização, que favoreçam a divulgação e potencializem a participação. O Samba Serra vai reunir o melhor da nossa música com Grupo DL & Banda, tocando os maiores sucessos do pagode e muito mais.

O grupo musical é formado por Rodrigo (tantã de peso), Rafael (percussão), Andinho (percussão), Diego (bateria), Wagner (violão e voz), Daniel (cavaco e voz), Cassiano Miranda (percussão), Pingo (pandeiro), Etileno (sax) e Paulista (contrabaixo). No repertório, clássicas e consagradas composições que fizeram sucesso interpretadas pelos variados nomes da música nacional. E pra deixar a festa completa, ainda tem marchinhas de carnaval pra esquentar o coração e levantar a galera.

SERVIÇO: SAMBA SERRA

LOCAL Clube Ipiranga da Várzea Grande – Estrada ERS 115, km 35, nº 4500 – Gramado/RS

DATA: Sábado, 22 de novembro

A partir das 17h (Casa aberta desde o meio-dia para você curtir o melhor da nossa gastronomia)

Garanta já o seu ingresso na Sympla e também com nossos parceiros (Bloco Quereu Bebeu pelos fones 54 9 99222408/Fabiano e 54 9 99586361/Vanessa)