PSE garante participação de escola de Canela na Arena do Programa Geração Consciente

Por meio de uma iniciativa da Secretaria de Saúde de Canela, através do Programa Saúde na Escola (PSE), a Escola Estadual Pedro Oscar Selbach representará o município na Arena do Programa Geração Consciente, que será realizada no dia 12 de novembro, em Cachoeirinha (RS).

O evento é promovido pela Secretaria Estadual da Saúde (SES) e pela Secretaria Estadual da Educação (Seduc), com apoio da Unesco, do Programa RS Seguro e do Unaids.

Em Canela, a Secretaria Municipal de Saúde atuou como pilar central do projeto, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, desenvolvendo ações de educação em saúde voltadas a adolescentes, com foco em informação, reflexão crítica e prevenção. A iniciativa, integrada ao PSE, tem como objetivo fortalecer o cuidado integral e abordar temas como direitos sexuais e reprodutivos, prevenção ao uso de drogas, saúde mental, combate ao estigma e à discriminação, além da prevenção de violências.

No município, cinco escolas participaram das atividades do programa, e a Escola Pedro Oscar Selbach foi selecionada para representar Canela na etapa estadual, a Arena Geração Consciente.

A ação local contou com a organização da enfermeira Caline Bianchi Andrade, da assistente social Aline Antunes e da psicóloga Mônica Boeira, em parceria com as educadoras Laura Cardoso Angeli, Indiara Seibt e Iara Palhano da Silva, sob a coordenação da diretora Carla Thoen.

“O propósito é formar jovens mais conscientes sobre sua saúde física e mental, capacitando-os a tomar decisões mais saudáveis em suas vidas”, destaca a enfermeira Caline Bianchi.

Sobre o Programa

O Geração Consciente é um programa educativo voltado a jovens de 12 a 18 anos das escolas públicas do Rio Grande do Sul. Seu objetivo é promover a saúde integral e o desenvolvimento socioemocional, utilizando metodologias de gamificação, que transformam atividades educativas em jogos com pontuação. Entre os temas abordados estão saúde sexual e reprodutiva, uso de álcool e drogas, diversidade, estigma, discriminação, violência e bullying.

Arena Geração

A Arena Geração é uma etapa do programa que consiste em um jogo cultural e educativo entre escolas da rede pública estadual, promovendo diversas atividades. Por meio de informação, diálogo e reflexão crítica, o evento busca estimular a consciência sobre os principais desafios enfrentados pelos adolescentes.

Premiação

As cinco escolas com maior pontuação durante o evento serão premiadas com valores em dinheiro e atividades de confraternização. O prêmio de maior valor chega a 10 mil reais e os recursos poderão ser utilizados para aquisição de bens e/ou serviços previstos no plano de trabalho das escolas vencedoras.