Sociedade Ipiranga da Várzea Grande firma parcerias para ampliar efetividade de eventos

A Sociedade Esportiva Recreativa e Cultural Ipiranga da Várzea Grande, em Gramado, garante a manutenção das atividades e sempre buscando ampliar seu espaços no mercado. Assim, os representantes da Ipiranga, Ademir Correa e Felipe Altreiter, reuniram-se na manhã de quinta-feira, dia 30, com o produtor cultural Duclerc Silva, oportunidade em que ampliaram as perspectivas de ação com um programa que visa o desenvolvimento e realização de eventos e projetos para o crescimento do clube e de toda a comunidade, através da transversalidade das ações a serem propostas.

“Nossa entidade precisa acessar recursos públicos e da iniciativa privada para poder oferecer qualidade no atendimento a que nos propomos”, frisou Ademir. Duclerc destacou as potencialidades da Sociedade Ipiranga, ocupando suas dependências com atividades variadas, atrativas e que congreguem comunidade local e turistas com boas promoções e eventos.

Samba Serra que será realizado no dia 22 de novembro, o Carnaval 2026 com a participação dos Blocos de Gramado e um grande projeto de ação continuada deverá ser elaborado para implementação, integrando as comemorações dos 80 anos da Sociedade Ipiranga, no ano de 2026. Estes temas foram ampliados pela diretoria da Sociedade Ipiranga, com a participação de Duclerc Silva, de integrantes do grupo D Luanda, de Porto Alegre, e mais o Fabiano Fagundes, presidente do Bloco carnavalesco Quereu Bebeu.