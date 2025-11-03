Tannenbaumfest celebra a magia do 40° Natal Luz com participação da comunidade

A decoração do 40° Natal Luz de Gramado, que segue até o dia 18 de janeiro, ganhou um toque ainda mais autêntico neste sábado (1º), com a realização do Tannenbaumfest. O evento reuniu a comunidade e empresas locais em uma festa de celebração e integração para enfeitar 34 pinheirinhos ao longo da Avenida Borges de Medeiros, que agora concorrem ao troféu Pinheiro de Cristal, confeccionado pela Cristais de Gramado. A tarde contou ainda com a animação da Trupe de Natal e do Coro Vozes de Gramado, que embalaram a festa com música e alegria.

Estreante no evento, a empresa Ivanete Confeitaria apostou na doçura para a decoração do seu pinheirinho. “Nosso tema são os doces. Trouxemos cupcakes, panetones e biscoitos para enfeitar a nossa árvore. Estamos muito felizes porque este é um momento bonito e interessante do Natal Luz”, destaca a colaboradora Bruna Wolf.

Já a Criamigos, quis espalhar a alegria e o encantamento. “Trouxemos o nosso personagem principal, o Pedro Pudim, para decorar nossa árvore. Estamos apostando na fofura para tentar conquistar o Pinheiro de Cristal”, diz com expectativa a gerente de marketing da empresa, Julienne Gaffree.

Reforçando o espírito colaborativo do Tannenbaumfest, a B&B Seguros convidou a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Gramado para decorar sua árvore. Os usuários da entidade que participam do Programa de Inserção no Mercado de Trabalho confeccionaram manualmente os enfeites e participaram da celebração de ornamentação do pinheirinho. “O grupo é composto por jovens e adultos que vão duas vezes por semana até a APAE para fazer oficinas terapêuticas de produção e reciclagem. Eles ficaram muito felizes e animados com o convite”, conta a coordenadora técnica da APAE Gramado, Paula Falk Gonzaga.

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela

Foto: Izaque Santos/Prefeitura de Canela