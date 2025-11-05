A Câmara do Dragão, a demissão de Rolim e a nova denúncia contra Alberi

Você já deve ter lido algo parecido com a informação que vou passar aqui — mas, provavelmente, com alguns recortes políticos.

Como diria Sócrates, “Não é a água que define a fonte, é a pureza da fonte que define a água.”

E no jornalismo vale o mesmo: cada um escolhe de onde bebe — mas nem toda fonte mata a sede com verdade. Algumas apenas turvam o rio.

Eu sigo bebendo da minha, onde a água é limpa, cristalina e servida sem aditivos de conveniência.

Mas vamos ao que interessa: Jerônimo Terra Rolim, ex-vereador do PDT e atual presidente do partido, foi exonerado do cargo de procurador-geral da Câmara de Vereadores de Canela pelo presidente Felipe Caputo.

Caputo afirmou que agradeceu os serviços prestados por Rolim e lhe desejou sucesso na carreira profissional e em seu escritório, mas reconheceu que vinha enfrentando algumas dificuldades com a procuradoria — reclamação, aliás, compartilhada por alguns vereadores.

Segundo o presidente, a falta de segurança jurídica para o Legislativo como um todo foi a principal justificativa para a saída de Jerônimo.

Caputo também disse que pretende trabalhar para o bom andamento da Casa e atender às demandas de todos os vereadores — e destacou que não foi procurado por nenhum veículo de comunicação, com exceção da Folha, para comentar o fato.

Com a exoneração, o servidor concursado Cesar Velho deve assumir o cargo. Tanto a Câmara quanto Fabiano Faes, o Binho, negam qualquer tratativa para que ele assuma oficialmente a função.

O colunista deseja sucesso ao Jerônimo em sua nova etapa, ao Cesar — de quem fui colega por longo tempo e sei da capacidade —, e um abraço xinxado ao Binho.

Desejo sorte à Câmara de Vereadores também, porque, na batida que está, vai precisar de uma carga extra de Rivotril.

Nova denúncia contra Alberi Dias

Neste momento, uma comissão processante analisa denúncia de um popular contra o vereador Alberi Dias (MDB), por conduta vexatória.

Essa denúncia, segundo o jurídico da Câmara — ainda sob comando de Jerônimo à época —, não deveria ter sido aceita, pois tratava de fato já julgado pelo plenário em 2022, quando Alberi foi absolvido.

Ocorre que, nesta semana, nova denúncia foi protocolada na Casa do Povo.

Segundo fontes borbulhantes deste colunista, trata-se de uma peça mais robusta e com fatos novos.

Agora, cá entre nós: a Câmara, que foi renovada pelas urnas com a promessa de grandes discussões no plenário, às vezes lembra o desenho Caverna do Dragão.

Os vereadores até acham que encontraram o portal de saída — aquele momento em que, enfim, vão romper o ciclo vicioso dos últimos anos.

Mas basta um movimento em falso, um interesse mal disfarçado, e pronto: o dragão aparece, o portal se fecha e todos voltam para o mesmo lugar.

A diferença é que, no desenho, os heróis ainda queriam voltar pra casa. Aqui, parece que alguns já se acostumaram a viver na caverna.