Campeonato Municipal de Vôlei Feminino de Canela define finalistas

As semifinais do Campeonato Municipal de Vôlei Feminino de Canela foram disputadas na noite de terça-feira (4), no Ginásio Carlinhos da Vila, e definiram as equipes que seguem em busca do título.
No primeiro confronto, o R7 venceu a AABB Master por 2 sets a 0, garantindo sua vaga na decisão. Já o Toque de Pele saiu na frente contra a AABB Livre, mas viu o adversário reagir e virar o jogo, vencendo por 2 sets a 1.
A grande final será disputada na próxima terça-feira, dia 11 de novembro, com transmissão ao vivo pelo canal da TV Folha no YouTube.