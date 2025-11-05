Ciclone extratropical deve atingir o Rio Grande do Sul entre os dias 6 e 8 de novembro

O Rio Grande do Sul deve enfrentar mais um episódio de tempo severo nesta semana. De acordo com o Setor de Inteligência e Geociências em Resposta a Desastres (SIG-RD) da Agência de Operações de Defesa Civil (AODC), há previsão da formação de um ciclone extratropical que poderá provocar chuvas intensas e ventos fortes em diversas regiões do Estado entre os dias 6 e 8 de novembro.

Conforme o boletim, a quarta-feira (6) e o sábado (8) terão pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, atingindo principalmente o oeste e o nordeste gaúcho. Já a sexta-feira (7) será o dia mais crítico, com chuva generalizada e volumes entre 50 e 175 milímetros, além de risco de temporais, rajadas de vento próximas a 100 km/h, raios e queda de granizo.

As áreas mais vulneráveis, segundo o relatório, são as cobertas pelos batalhões 13º, 11º, 12º, 7º, 5º, 4º, 6º, 2º, 8º, 1º e 9º BBM, abrangendo parte da Serra, do Litoral Norte e do Noroeste do Estado.

A Defesa Civil recomenda atenção redobrada para comunidades localizadas próximas a rios e encostas, com risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos. Também há alerta para quedas de árvores e postes, danos em estruturas temporárias e interrupção no fornecimento de energia elétrica.

O órgão orienta que a população evite deslocamentos desnecessários durante os períodos de chuva intensa e procure locais seguros, longe de vidraças e janelas, em caso de ventos fortes. Estruturas como tendas, lonas e palcos montados para eventos devem ser inspecionadas ou desmontadas preventivamente.

Além disso, a Defesa Civil reforça que os moradores mantenham atenção aos alertas oficiais e mantenham à mão itens básicos, como água potável, lanternas e alimentos não perecíveis, para eventuais emergências.

O Subcomandante-Geral da Brigada Militar, coronel Ricardo Mattei Santos, determinou o Código Branco (alerta) para todas as unidades operacionais entre as 6h do dia 7 e as 18h do dia 9 de novembro, com foco na preparação de efetivo e viaturas para atendimento a ocorrências relacionadas ao mau tempo.

O ciclone extratropical é um fenômeno comum no sul do Brasil, mas pode provocar impactos significativos quando associado a frentes frias e instabilidades atmosféricas intensas.