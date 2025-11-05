DEPRESSÃO I | Pão de Judá

www.tvmenorah.com.br/blogdatvmenorah​​

Em certos momentos, você não se sente sem ânimo para fazer as suas atividades diárias? Certas vezes até perdemos a vontade de orar e de buscar ao Senhor, pois parece que nunca recebemos resposta. Muitas pessoas ficam se questionando sobre isso, se vale a pena esperar e crer em Deus, já que não se pode saber ao certo se Ele realmente fará alguma coisa. Seguidamente nos sentimos assim, sem ânimo de viver e temos vontade apenas de ficar sozinhos. Nessa hora, nem ânimo de orar temos, porque achamos que Deus nada fará.

Tem épocas em que precisamos fazer muitas coisas, como por exemplo ir ao banco pagar uma conta, mas adiamos esse pagamento até não poder mais. E quando vamos ao banco, vamos obrigados porque a nossa vontade era de ficar em casa sozinhos e sem ser perturbados. Isso acontece porque chega uma fase em que perdemos totalmente a vontade de fazer as coisas. Parece que tudo ficou sem graça e que nada mais vale a pena. Se você já passou ou passa por uma situação como essa, preste bem atenção: você é um sério candidato a sofrer de depressão! Isso até pode lhe surpreender, mas esta é a realidade de quem não conhece o Deus Todo-Poderoso. Caso você ache que O conhece, preste atenção no que está escrito no Salmo 30:11: “Converteste o meu pranto em folguedos; tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria”. Caso isso ainda não tenha acontecido na sua vida, talvez você não tenha entendimento de quem é Deus e nem das coisas que Ele pode fazer. O Senhor quer fazer uma obra tremenda na sua vida, mas Ele nunca a fará sem que antes você O convide a fazer essa obra.

De repente, você está precisando tanto que o Senhor transforme as suas lágrimas em sorrisos, mas parece que Ele nunca faz nada, não é? Deus vai continuar não fazendo nada se você não der o primeiro passo, que é de convidá-Lo a transformar as suas lágrimas em sorrisos. Toda a depressão que você pode estar sentindo só será vencida se Deus operar essa obra em você. Não há medicamentos suficientes para fazer o que somente Deus pode realizar! Você tem liberdade de escolha: continuar tomando remédios ou buscar auxílio no Senhor. Deus respeitará a sua decisão, mas para que Ele faça alguma coisa na sua vida, você tem que dar o primeiro passo, que é de pedir, orar e dar liberdade para que Deus opere grandes coisas em você.

Oração Combater a depressão

Amado Pai Celestial, chego a Ti por meio do Teu filho Jesus Cristo e, pelo poder do Teu sangue redentor, confesso que fui negligente por todo esse tempo em que não cri e não confiei no Teu poder de salvação e libertação. Peço perdão por todos os pecados conscientes e inconscientes contra Ti. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, peço que me liberes perdão pelos pecados que cometi. Limpa-me, Senhor! Purifica-me no Teu precioso sangue.

Senhor Jesus, peço que faças uma cirurgia espiritual e troques o padrão mental enganoso em minha vida. Muda e renova, Senhor, a minha mente.

Asperge Senhor, Teu sangue, no centro da minha alma e me livra, agora, das correntes trevosas da depressão, em nome de Jesus. Eu autorizo o Senhor Jesus Cristo a amarrar todos os maus espíritos e levá-los para onde Cristo determinar, e que não voltem nunca mais em minha vida.

Eu, agora, uno-me a Cristo pelo Seu precioso sangue e entrego minha mente ao poder de Cristo Jesus. Senhor Jesus, derrama o Teu precioso Espírito, para curar as feridas emocionais em minha alma e me capacita a perdoar os ofensores.

Te agradeço em nome de Jesus Cristo.

Amém.