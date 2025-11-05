Dupla canelense conquista o 3º lugar no Estadual de Vôlei de Areia em Porto Alegre

As atletas Marcela da Veiga e Júlia Lírio, sob o comando do treinador Alécio, representaram Canela no Campeonato Estadual de Vôlei de Areia, realizado em Porto Alegre. A dupla enfrentou as principais equipes do Rio Grande do Sul e teve um desempenho de destaque, alcançando a semifinal da competição.

Mesmo com a eliminação nessa fase, Marcela e Júlia garantiram o 3º lugar geral, em uma campanha marcante que incluiu a vitória sobre as campeãs estaduais, que representarão o Estado em competições nacionais neste ano.

Com o resultado, as expectativas são positivas para a próxima temporada, quando as atletas pretendem voltar ainda mais preparadas para buscar o topo do pódio.