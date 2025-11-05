Embaixadores da Magia são destaque da programação gratuita do 40° Natal Luz de Gramado

As ruas centrais de Gramado se transformam em um verdadeiro palco a céu aberto com a passagem dos Embaixadores da Magia, nova atração gratuita do 40° Natal Luz, que segue até o dia 18 de janeiro de 2026. A cada fim de semana, bandinha, bailarinos e personagens natalinos percorrem o coração da cidade em um pocket show repleto de encanto e felicidade. O cortejo acontece sempre aos sábados e domingos, a partir das 15h30.

O trajeto tem início em frente à Prefeitura de Gramado e passa pelas avenidas das Hortênsias e Borges de Medeiros, com intervenções na Rua Coberta e em frente à Igreja Matriz São Pedro. O percurso foi planejado estrategicamente para minimizar impactos no trânsito e facilitar a circulação de pedestres e veículos durante a movimentação do Natal Luz.

Com figurinos cuidadosamente elaborados e trilha sonora envolvente, a atração Embaixadores da Magia é composta por mais de 20 artistas. “Essa é uma experiência que envolve moradores e visitantes de maneira espontânea. Nosso objetivo foi promover um momento cheio de alegria e simbolismo que comemora os 40 anos do Natal Luz”, destaca Mila Fisch, gerente de eventos da Gramadotur.

Os Embaixadores da Magia integram o “Natal Luz Para Todos”, iniciativa que amplia o acesso à programação com atrações gratuitas. Enquanto o cortejo natalino acontece aos finais de semana, o Palco da Rua Coberta e a Vila de Natal, na Praça das Etnias, oferecem shows e apresentações diariamente.

