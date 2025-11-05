Gramadozoo recebe dois machos de anta

Dois machos de anta são os novos moradores do Gramadozoo. Os animais foram trazidos de Araxá, Minas Gerais, no começo de setembro. Após fase de adaptação na área de quarentena, as duas antas foram colocadas num recinto projetado especialmente para garantir o bem-estar da espécie e podem ser observadas pelos visitantes.

Conforme o veterinário Jorge Lima, responsável técnico do Gramadozoo, os animais nasceram em cativeiro e são filhos de animais resgatados por órgãos ambientais. Com a proposta de reprodução da espécie, o parque deve receber em breve uma fêmea. “O objetivo da transferência é contribuir com o trabalho de conservação da anta brasileira”, afirma Lima.

O veterinário explica que as antas são os maiores mamíferos terrestres silvestres do Brasil, atingindo 250 quilos em média. “Infelizmente, estão ameaçadas de extinção devido à caça e à destruição do habitat natural. São animais herbívoros, que se alimentam de frutas, folhas e brotos. Possuem papel fundamental na dispersão de sementes, ajudando na regeneração das florestas. Vivem em ambientes de mata e áreas próximas à água, como rios e lagos, pois são excelentes nadadoras”, complementa.