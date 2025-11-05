História da Rádio Clube é o tema do Encontros com a Memória do dia 7/11

Iniciativa do Memorial Canela abordará desde a implantação, em caráter experimental, em 1949, até a atualidade

O próximo Encontros com a Memória, já tradicional evento promovido regularmente pelo Memorial Canela, ocorrerá na próxima sexta-feira, dia 7 de novembro e terá por tema a Rádio Clube: “Rádio Clube de Canela, falando para o mundo”, abordará toda a trajetória da emissora, desde sua implantação experimental, em 1949, até a atualidade. Essa prolongada linha do tempo será apresentada por meio das participações de Lourdes Facchin, Caio Fachin, Telmo da Silva Pereira e Lucas Dias.

Esta será a quinta edição do Encontros com a Memória, dos seis programados para 2025. Como nas anteriores, ocorrerá a partir das 19h, no Espaço Sicredi João Pessoa, aberto ao público e com ingresso gratuito. A exemplo do que sempre ocorre nos eventos do Memorial, também neste haverá uma atração musical local, com o acordeonista Israel Da Sois. A iniciativa tem o patrocínio do Fundo Social Sicredi e apoio da Dauper Alimentos e da Água Mineral Hortênsias.

Sobre o Memorial Canela

O Memorial Canela é uma sociedade civil independente e sem fins lucrativos, criada em 2022 e voltada para o desenvolvimento e a valorização da cultura local. Fundada por pessoas interessadas na história de Canela e na preservação de seu patrimônio, é uma organização mantida por seu quadro de associados e doações de empresas e instituições. Realiza anualmente seis Encontros com a Memória, durante uma noite, com a apresentação de um tema específico; e o Encontro da Memória de Canela, este estendido por três dias e de caráter multitemático – que em 2025 ocorreu entre 13 e 15 de agosto.