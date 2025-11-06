60 pessoas já estão inscritas para a 1ª Corrida de Carrinho de Rolimã neste domingo em Canela

A 1ª Corrida de Carrinho de Rolimã – “Rolimbeiros”, que promete muita emoção e integração social neste domingo, dia 9, em Canela, já conta com 60 pessoas inscritas para participar. O evento acontece das 9 às 18 horas, na Rua Sete de Setembro, no Centro da cidade. E ainda dá tempo de participar: interessados podem fazer sua inscrição antecipada até sábado, dia 8, ou no dia do evento.

O evento é promovido pelo projeto social Bombeiro Mirim. Conforme a sargento Jéssika Assmann, uma das coordenadoras da iniciativa, a corrida contará com a presença das crianças atendidas pelo programa, de seus familiares, e equipes de outros municípios, além da comunidade em geral.

A ação conta com o apoio da Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura. Em caso de chuva forte, o evento será cancelado. As inscrições têm o valor de 30 reais e 1kg de ração para cachorro. Haverá, ainda, carrinhos para locação no local com valor social de R$ 10. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (54) 9 9634-017 e o regulamento está disponível em www.equipematooumorro.com.br.

Foto: Mônica Pereira/Ges-Especial