Edição 694, de 06 de novembro de 2025

Destaques da semana:
- Gilberto Cezar, a Praça da Vila Boeira, o Parque do Lago e as competições municipais
Prefeito irritado com vandalismo, nova quadra no horizonte e o esporte local dando show — dentro e fora da cidade.
- 360 Graus: Ah, essa imprensa vendida e parcial…
Entre eleições, mágoas e teorias conspiratórias, a velha ladainha contra a imprensa se renova a cada governo — só muda o elenco.
- Chegada do Papai Noel tem datas confirmadas
Espetáculo na Catedral de Pedra volta com datas definidas e promete emocionar o público nas noites do Sonho de Natal de Canela.
- Opinião Forti: Todo mundo quer ser o Flamengo?
Colunista faz analogia entre as gestões ultrapassadas da dupla GreNal e a maneira como nossa cidade é administrada.