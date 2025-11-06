Canela,

6 de novembro de 2025

Anuncie

Edição 694, de 06 de novembro de 2025

Compartilhe:

Destaques da semana:

  • Gilberto Cezar, a Praça da Vila Boeira, o Parque do Lago e as competições municipais
    Prefeito irritado com vandalismo, nova quadra no horizonte e o esporte local dando show — dentro e fora da cidade.
  • 360 Graus: Ah, essa imprensa vendida e parcial…
    Entre eleições, mágoas e teorias conspiratórias, a velha ladainha contra a imprensa se renova a cada governo — só muda o elenco.
  • Chegada do Papai Noel tem datas confirmadas
    Espetáculo na Catedral de Pedra volta com datas definidas e promete emocionar o público nas noites do Sonho de Natal de Canela.
  • Opinião Forti: Todo mundo quer ser o Flamengo?
    Colunista faz analogia entre as gestões ultrapassadas da dupla GreNal e a maneira como nossa cidade é administrada.

LEIA ABAIXO NO FLIPBOOK ou BAIXE AQUI O PDF