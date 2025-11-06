Faccat promove campanha de descarte de lixo eletrônico até 12 de dezembro

A Faccat está realizando mais uma edição da sua tradicional campanha de recolhimento de lixo eletrônico, iniciativa que incentiva a comunidade a dar o destino ambientalmente correto a equipamentos que não têm mais uso. Até o dia 12 de dezembro, a população pode levar resíduos eletrônicos até o ponto de coleta localizado no térreo dos blocos B e C, no campus da Instituição.

Podem ser descartados itens como televisores, rádios, câmeras, computadores, peças de informática, equipamentos de telefonia, impressoras, entre outros aparelhos eletrônicos. Após a coleta, a Faccat irá encaminhar todo o material para uma empresa especializada na destinação final adequada, garantindo que substâncias poluentes não retornem ao meio ambiente.

A campanha ocorre anualmente e integra as ações de responsabilidade socioambiental da Faccat.