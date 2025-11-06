Papai Noel já está atendendo os visitantes na Praça do Sonho em Canela



Uma das atrações mais aguardadas pelas crianças e pelas famílias começou nesta quinta-feira, dia 6. O Papai Noel já está cumprindo o seu expediente no 38º Sonho de Natal de Canela, rebecebendo os visitantes em sua tradicional casa na Praça do Sonho, a Praça João Corrêa, no Centro da cidade.

O pequeno Dom Stopassola, de 3 anos, foi o primeiro visitante a conhecer a Casa do Papai Noel nesta edição do evento. Segundo a mãe, Daniela Costa, o menino espera o ano todo pela chegada da temporada natalina. Assim que soube da abertura da casa, Daniela fez questão de levar o filho, que estava ansioso para abraçar o Bom Velhinho. Encantado com o momento, Dom desenhou e fez seu pedido de presente: um boneco do seu personagem favorito, o Baby Shark.

O prefeito Gilberto Cezar destaca a importância deste espaço simbólico dentro do evento. “O Sonho de Natal é um evento tradicional em nossa cidade e a Casa do Papai Noel é um dos locais mais visitados durante todo o período. É um espaço mágico para crianças e adultos, que mantém viva a magia natalina. Convidamos a todos a visitar Canela neste Natal”, ressalta o prefeito.

Durante o mês de novembro, o Bom Velhinho estará disponível para receber a comunidade e os turistas de quinta a domingo, das 14h às 18h30. A partir de dezembro, o Papai Noel e seu ajudante atenderão diariamente, no mesmo horário, acolhendo cartinhas e pedidos natalinos. As visitas poderão ser realizadas até o dia 6 de janeiro. A programação completa do Sonho de Natal pode ser conferida no site www.sonhodenatal.com.br. O evento segue até 18 de janeiro de 2026.

