Polícia Civil de Canela recebe reforço de efetivo durante programação do Sonho de Natal

A Polícia Civil de Canela recebeu, nesta terça-feira (04), reforço de efetivo para realização da “Operação Serra”. Policiais civis de diversas região do Estado atuarão em Canela durante a programação do Sonho de Natal.

O Delegado Vladimir, titular do órgão policial, não referiu a quantidade de policiais que integrarão a Polícia Civil no período, por tratar-se de questão estratégica, mas informou que sua equipe terá condições plenas de atender a todas as necessidades da comunidade no combate à criminalidade e proteção e atendimento aos turistas durante a estada na cidade e o acompanhamento dos eventos.

A autoridade policial referiu que, além do trabalho de investigação policial ser ainda mais reforçado no período, também será percebida a presença de viaturas e agentes policiais em locais estratégicos da cidade, com prisões, ações e operações policiais para a defesa da comunidade.