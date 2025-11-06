Rumo aos 80 anos, Instituto Santíssima Trindade lança apelo urgente por reformas estruturais

Rumo aos 80 anos, Instituto Santíssima Trindade lança apelo urgente por reformas necessárias nos prédios. A Associação Evangélica Luterana de Beneficência, criada oficialmente em 1946, é uma entidade sem fins lucrativos, mantenedora do Instituto Santíssima Trindade uma das instituições mais tradicionais de Gramado, hoje faz um apelo à comunidade e ao empresariado local em busca de apoio para recuperar um espaço que é lar e refúgio para dezenas de vidas, desde bebês até idosos.

Ao se preparar para celebrar um marco histórico – os 80 anos de sua mantenedora, em dezembro de 2026 – o Instituto enfrenta um dos maiores desafios de sua trajetória: a necessidade crítica de reformas nos seus prédios, especialmente na parte externa do Lar dos Idosos e uma reforma geral no Lar das Crianças.

O objetivo é garantir a melhoria e a qualidade de quatro serviços essenciais oferecidos gratuitamente à população. A estrutura principal, erguida nos anos 1960, necessita de melhorias em pintura interna externa, substituição de janelas e persianas, modernização das redes elétrica e hidráulica, além de adequações no layout interno para melhor atender às necessidades dos acolhidos.

“Queremos oferecer um lar mais humanizado aos nossos idosos e maior conforto às crianças. Temos muitos sonhos como: projetos de paisagismo, uma cancha de esportes e a revitalização da nossa piscina semiolímpica para atividades de hidroginástica”, explica Werner Kuchenbecker, administrador do Instituto desde 2022 e neto do fundador, Augusto Gedrat. Empresas podem “adotar” espaços e transformar vidas O apelo é claro: a instituição busca “padrinhos” para seus espaços. A proposta é que empresas da região “adotem” espaços e ajudem a transformar vidas!

Ao financiarem reformas de algum espaço como salas, quartos ou áreas comuns estarão associando suas marcas a uma causa social de profundo impacto. Um oásis de cuidado integral O Instituto Santíssima Trindade é uma verdadeira engrenagem de solidariedade. Atualmente, mantém quatro serviços essenciais, todos gratuitos:

Acolhimento Institucional: abriga 28 crianças e adolescentes (de 0 a 17 anos) em situação de vulnerabilidade, vítimas de negligência e sob medida de proteção judicial, vindas de Gramado e de outras cidades do estado. 2 . Lar de Idosos : oferece moradia integral e cuidados 24 horas para 27 idosos.

Serviço de Convivência: o Projeto Florescer atende 50 crianças de Gramado e de Três Coroas no contra turno escolar, promovendo atividades de fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Oferecido gratuitamente para comunidade local.

Escola de Educação Infantil e Fundamental: atende 47 crianças, nas turmas do berçário, maternal e pré-escola e nas turmas de 1º e 2º anos do Ensino Fundamental. Oferecido gratuitamente para a comunidade. Para manter essa estrutura, o Instituto conta com 60 funcionários registrados (CLT) e um grupo de voluntários. O local abriga vidas em todas as fases: o morador mais novo é um bebê de três meses, nascido no próprio Instituto; o mais velho, tem 91 anos.

Legado de amor e futuro ameaçado

Fundado por um missionário alemão com a missão de “compartilhar o amor de Deus”, o Instituto segue a tradição luterana. O pastor Tealmo Percheron, que dirigiu a instituição por 30 anos, foi ele mesmo um ex-interno — exemplo vivo do impacto transformador do trabalho realizado no local.

Agora, às vésperas de seus 80 anos, o Santíssima Trindade precisa da força da comunidade para continuar escrevendo sua história. “Tudo o que fazemos é totalmente sem fins lucrativos. Precisamos renovar e revitalizar nossos espaços para seguir melhorando a qualidade de vida de quem mais precisa”, conclui o administrador Werner.

A instituição também possui uma extensa área verde, que tem potencial de futuramente, ser explorado de forma sustentável, por meio de projetos turísticos e educativos. A batalha mensal pela sobrevivência Com o aumento das demandas e dos custos, a sustentabilidade financeira tornou-se um desafio constante.

“Cerca de 80% da nossa folha de pagamento é coberta por subsídios do município de Gramado e de outras cidades vizinhas, por meio de verbas da assistência social. Os 20% restantes dependem totalmente de doações”, detalha Werner. “É uma batalha mensal, por isso não temos fôlego financeiro, para grandes investimentos em reformas ou para novas infra-estruturas, que hoje são urgentes.”

Além das reformas, o Instituto busca contribuições mensais regulares, de pessoas físicas ou jurídicas, de qualquer valor, bem como doações de alimentos, roupas e produtos de limpeza.

Como ajudar – Os interessados em contribuir, associar-se ou patrocinar a reforma de espaços podem entrar em contato com o Instituto Santíssima Trindade pelos canais: Celular/whats: (51) 99760-5572;

E-mail: contato@isstrindade.org.br;

Instagram: @instituto_santissima_trindade